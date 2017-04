Luis Enrique: "Ha estat de les millors primeres meitats de la temporada"

Luis Enrique, tècnic del Barça, ha valorat el triomf contra el Sevilla afirmant que "el primer temps ha estat exactament com l'havíem imaginat, controlant en territori rival, minimitzant els seus punts forts, amb un control absolut. Pressió bona per recuperar la pilota, bons atacs...de les millors primeres meitats, per l'entitat del rival i pel joc". Sobre la segona ha admès que "amb el resultat, ja ha estat diferent".

El tècnic ha admès que amb aquest estat de forma és normal "ser optimista", però ha recordat que "no ho pots controlar tot, amb aquest calendari tant recarregat".

Sobre Luis Suárez, ha comentat que "és dels millors davanters que he vist, tant pel com utilitza el seu cos com per la velocitat per executar les jugades".

Sobre el seu futur, en broma, ha dit que "m'ho passo pipa tant bevent sidra a Gijón com al Camp Nou en primavera. Ara, quan es perd, és l'holocaust caníbal i em toca rebre".

D'Iniesta, ha dit que "ell representa la història del futbol. La capacitat de convertit un esport com el futbol, molts cops poc elegant, en un espectacle molt bonic. És com un pintor. Un exemple per tots els nens del món, per totes les persones. mai amb un mal gest, mai amb mala actitud".