Entendre la vida a tres bandes

El braç esquerre estirat i la mà tensa, arronsada, en una posició en concret: el dit petit paral·lel al pla i el cor i l’índex sostenint el tac. El vigent i quatre vegades campió del món Dani Sánchez (1974, Santa Coloma de Gramenet) dibuixa el moviment en la intimitat de l’històric Club Billar Barcelona abans de fer ballar les boles de marfil. Tecnicismes al marge, el billar a tres bandes sembla que no té misteri. “Només ho sembla, el matís és important. Pensar que aquest esport és això, un A+B fàcil, és demostrar que no s’entén res. Hi ha tot un món darrere dels 40 segons que tenim per moure fitxa”, apunta el català a l’ARA, habituat a les descripcions més primàries i surrealistes de la disciplina: “Quan vaig començar, amb 8 anys, es relacionava amb apostes il·legals, amb el món de la nit, les drogues i la gent problemàtica. Eren etiquetes que anaven en contra del billar. Hi va haver pel·lícules com El vividor que no hi van ajudar”.

La imatge, alimentada amb estereotips cinèfils, i la resposta social van fer que visqués la seva passió en secret durant més de 10 anys. “Ningú sabia que hi jugava. Els meus amics quedaven i jo els deia que no podia i d’amagatotis anava cada dia a jugar al bar que havia obert el meu pare, fins a gairebé la mitjanit. De fet, se’n van assabentar quan vaig sortir un dia a la televisió perquè havia guanyat un torneig nacional”, recorda el català, que anys després seria una icona nadalenca al capdavant del programa de TV3 Nadal a tres bandes. Amb l’anonimat i sense, el colomenc va viure la seva adolescència entre carambola i carambola. “Havia d’aprendre i obligar-me a millorar. Comences com pots, és totalment innat. Jo era baixet i al principi no arribava bé a la taula, imagina’t. Amb el temps et dediques a polir, a perfeccionar, perquè mantenir un ritme d’onze hores diàries amb el tac em podia fer embogir. Hi ha hagut moments que he pensat a deixar-ho, que ja no em feia feliç. El billar és molt més que una mecànica”, matisa. És la veu de 30 anys d’experiència, primer competint i ara gestionant la seva pròpia empresa de producció i distribució de material.

El poder de la ment

El català s’esforça a destacar el factor emocional. “Té un pes enorme i la meva personalitat no m’ajudava. Sempre he sigut una persona molt poruga. Els altres eren sempre molt bons i jo no tant. He arribat a patir moments de bloqueig, de tremolar, de tirar per tirar per evitar una sanció”, admet, sempre amb un discurs decidit i un to de proximitat agradable, dolç. Sota la teoria del “tot es pot entrenar”, Sánchez va treballar el component psicològic amb Toñi Martos, especialista de medallistes olímpics com Ruth Beitia, entre d’altres.

“Em va ensenyar a practicar la competició. Jugar no és competir. Hi ha professionals que són genis fent esport però que són horribles en els moments decisius d’un torneig. Ara soc capaç d’arribar al club, envoltat de gent amateur que vol passar la tarda, i jo sol concentrar-me fins al punt de sentir la tensió i la pressió d’una final”, explica el campió, capaç de domar la seva ment.

“Puc, fins i tot, anar al cinema i imaginar-me a la pantalla dissenyant moviments. O estar a casa, assegut, tranquil, i jugar una partida amb la ment, sentir el tac, la taula. De debò, el billar pot arribar a ser fascinant, no només per a mi”, diu, fent referència a la seva etapa en què creava figures a la televisió: “Vam emetre durant quinze anys i vam trencar registres d’audiència. El programa va demostrar que aquest esport agrada i crida l’atenció. Però el món mediàtic és així: el que ven és el que interessa. Si no interesses, no existeixes. Les generacions avancen i el billar s’apaga cada cop més. Potser arribarà un dia que em toqui tornar a gaudir-ne en silenci”.