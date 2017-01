Espanya busca la quarta semifinal consecutiva

La selecció espanyola d’handbol presumeix d’haver arribat, com a mínim, a les semifinals dels últims tres Campionats del Món. I l’equip que entrena Jordi Ribera pot ampliar l’estadística si derrota aquest vespre Croàcia (20.45 h, TDP) a l’Arena de Montpeller, en els quarts de final del Mundial de França.

El torneig està sent un cúmul de sorpreses, d’entrada per les eliminacions prematures de dues de les favorites com Dinamarca -vigent campiona olímpica- o Alemanya -tercera classificada a Rio-, o perquè altres seleccions no estan exhibint a la pista la seva superioritat contra rivals, a priori, més febles.

És el cas d’Espanya, que va patir més del compte per derrotar el Brasil als vuitens de final, i que haurà d’apujar el nivell per superar ronda contra els croats. “Cal recuperar sensacions defensives”, deia el seleccionador Jordi Ribera, preocupat perquè jugarà contra un rival amb “canoners” de renom com Luka Stepancic i que només va perdre un partit a la fase de grups. El tècnic català no només es fixa en la defensa, també en l’atac, i és que contra el rival carioca Espanya va errar massa ocasions. “Ens cal donar més continuïtat al joc ofensiu i, sobretot, evitar perdre pilotes”, afegia Ribera, preocupat pels possibles contraatacs d’un rival que té “extrems rapidíssims”.

Els altres partits de quarts

Avui quedaran definits els quatre equips que passen a semifinals. El guanyador del partit entre Espanya i Croàcia jugarà contra el vencedor del duel entre Noruega i Hongria (17 h). A l’altra banda del quadre, l’amfitriona, França, s’enfronta a Suècia (19h), i qui guanyi jugarà les semifinals contra el guanyador de l’ Eslovàquia-Qatar (20.45 h).