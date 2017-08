“Ara som un equip més fort i sòlid, amb automatismes del curs passat”

La recent estrenada paternitat va sumar una alegria més per un David López (Sant Cugat, 1989) que el curs passat, en el seu retorn a casa, a l’Espanyol, va consolidar-se com un dels líders de l’equip i un dels millors centrals de la Lliga. Enguany s’afegeix a la nòmina de capitans un jugador que ha fet de la regularitat i la solidesa un hàbit, i que espera que l’equip millori les prestacions en aquest nou curs.

No va viatjar a Nàpols ni va fer-ho a Hamburg, com es troba físicament?

Estava bastant cansat, entre els viatges i una petita lesió muscular, necessitava descansar. A més, com que acabo de ser pare, vam preferir que em quedés a casa. Ha estat una pretemporada molt dura, amb bastants viatges. Quan viatgem amb vols llargs, com a Indonèsia, per exemple, per jugar un partit i estar pocs dies, es nota a les cames, i afecten al físic.

Com arriba l’equip a l’inici de Lliga?

L’equip arriba molt bé. Mantenim el bloc de l’any passat i seguim sent difícils de batre. Tenim molts automatismes del curs passat, i gràcies a l’arribada dels nous fitxatges, estem donant passes endavant. S’estan acoblant bé i aportaran molt, perquè tenen molta qualitat.

El gran encert ha estat donar continuïtat al bloc del curs passat?

Si, sens dubte. Per sort, amb Chen es pot donar continuïtat, quelcom que no passava en els últims anys a l’Espanyol, que cada temporada es renovava perquè perdia als millors jugadors. Aquest any fins i tot hem pogut retenir a alguns cedits que ho van fer molt bé el curs passat. S’ha fet un bloc fort i tenim molt guanyat.

Vostè mateix, s’ha vist temptat per alguna oferta?

No, no m’he vist temptat per ofertes. Jo tenia clar que seguiria aquí, és casa meva i m’hi sento molt bé. I més ara que sóc un dels capitans.

Se sent consolidat com a central o encara espera poder tornar al mig?

Ara ja m’és indiferent, ja no em fa tanta cosa. L’any passat si que em va preocupar a l’inici, ja que em va costar força adaptar-me a la posició de central perquè es necessita tenir un físic diferent al d’un migcampista. Cal ser més ràpid per no cometre errades greus, però al final m’hi vaig anar fent i ara ja em sento polivalent i amb més confiança.

Com recorda l’evolució del curs passat?

Tinc la sensació que va ser una temporada creixent. Primer amb molts dubtes, ens va costar arrencar, però gràcies a moltes hores d’entrenament, vam canviar la dinàmica i la trajectòria va acabar sent ascendent. Esperem mantenir-la.

Començaran la lliga altre cop contra el Sevilla. S’esperen un debut que variï gaire del del curs passat?

Si, segur. Esperem que sigui un partit molt diferent, amb menys gols. Ara som un equip més fort i sòlid, amb automatismes del curs passat. A més, les noves peces tenim més registres i ens donen més qualitat. Ells, a més, tenen un nou entrenador i canviaran la forma de jugar.

Aporten un gran salt de qualitat o nous registres, els nouvinguts?

No és massa diferent, però si que farem coses noves. Els nous estan aportant coses noves, i quan s’adaptin als nous moviments aportaran el seu gra de sorra, ja ho estan començant a fer. A més, són bones persones, com les que tenim al grup, que és molt humil, i això és molt important. Necessitem bona gent com ells. Això es nota molt a la llarga, sobretot en els moments més difícils, quan necessitem jugadors solidaris. La temporada passada, els que no jugaven no van posar cap mala cara, no hi va haver mals rotllos amb els que si que jugàvem més, i això ajuda a que tot vagi millor.

Amb Óscar Duarte lesionat, Diego Reyes que no arriba, Hermoso adaptant-se i Naldo acabat d’arribar, sembla que és vostè l’únic central de garanties de la defensa. Li preocupa?

Em preocupa, però tinc clar que queden molts dies de mercat. L’any passat ja van arribar homes que vam ser importants, sobretot en defensa, en els últims dies de mercat. I aquest any segurament també passarà. I si no arriben, Mario, Óscar quan torni, i jo, a més dels Aarón, Navarro i Javi, ja sabem el que el míster vol. Ens coneixem de l’any passat, així que no em preocupa massa. Si ve algú i ens ajuda, bé, i sinó ja hem demostrat aquesta pretemporada que som capaços de frenar bons equips.

Amb quin perfil de central creu que es complementa millor? Prefereix algun corrector ràpid o algú que domini més la col·locació?

M’és igual, m’adapto a tot. El que vull és que sigui intel·ligent i absorbeixi ràpid el que li digui el tècnic. I que hi hagi molta comunicació, però això es va treballant amb el pas del temps i els entrenaments. Ja ens anirem adaptant els uns als altres.

El treball de Quique s’assimila al que va viure a Itàlia?

Si, s’assimila una mica. Ara a tot arreu d’Europa es treballa força igual l’àmbit físic. Allà Itàlia, si que és cert que a banda d’això li donen molta importància al tema tàctic, mentre que aquí a Espanya agrada més una mica d’improvisació. Es deixa que sigui el talent individual el que decideixi. De totes formes, amb Quique treballem moltes hores aspectes tàctics com la pressió, el bloc mig i baix, entre d’altres aspectes.

Es pot pensar en Europa o és aviat per fixar objectius?

Ara mateix no és moment de parlar d’Europa. A l’inici de l’estiu es van fixar moltes expectatives de noms il·lusionants que podien venir, però per una cosa o per l’altra, a causa del límit salarial no s’està podent portar a tothom qui voldrien. Els objectius els fixarem després de les dues primeres jornades. El més important, però, és millorar els registres assolits la temporada passada.