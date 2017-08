Estrena de nivell amb un ‘dejà vu’ que l’Espanyol no vol reviure

En el mateix escenari, contra el mateix rival i gairebé en el mateix dia de l’any, l’Espanyol s’estrena aquest dissabte (22.15 h, BeIN LaLiga) en la Lliga 2017-18 amb una versió força canviada de la que va fer-ho la temporada. Del 6-4 que va patir al Sánchez Pizjuán el passat 20 d’agost, amb prou feines en repetiran quatre jugadors: Javi López, Piatti, Baptistão i Moreno. Amb una fisonomia i, sobretot, un plantejament molt diferent, l’Espanyol procurarà no repetir un dejà vu que va deixar força tocat l’equip el curs passat. Davant es trobarà amb un Sevilla novament renovat que tindrà en Berizzo una aposta continuïsta, encara que amb matisos propis, respecte l’obra de Sampaoli. Com cada estiu, han marxat i arribat jugadors importants al conjunt d’andalús, sempre llest per reposar les sortides amb més talent.

L’Espanyol viu un escenari ben diferent: aquest estiu ha pogut retenir les seves figures i fitxar alguns dels cedits que més van destacar el curs anterior, però encara viu condicionat pel seu passat. El límit salarial ha frenat les expectatives d’una entitat que evita ara parlar d’Europa en veu alta, conscient que encara té rivals directes amb major múscul econòmic al mercat. Això no amaga, malgrat tot, que s’hagi millorat una plantilla que ha viscut una segona onada de renovacions: s’han fitxat a 6 jugadors (Sergio García, Hermoso, Naldo, Granero, a més de les compres definitives de Diego López i Piatti, que s’afegeixen a la compra del 100% dels drets de Baptistão) de gran qualitat que milloren les 10 sortides d’homes amb qui no es comptava. La pretemporada ha confirmat que l’equip coneix el manual de Quique Sánchez Flores, però ha evidenciat que no només de ‘catenaccio’ es pot viure. Calen nous registres, i per això calen noves peces. Les pretensions de Quique i de la direcció esportiva encara són lluny de complir-se: segueix mancant fons d’armari i algun titular que acabi de rematar una plantilla que no estarà tancada fins els darrers dies del mercat. El Sánchez Pizjuán pot tornar a accelerar les gestions d’un Espanyol que, tot i les mancances existents, vol seguir creixent.

540x306 Granero i Sergio García van ser els primers a posar-se les noves samarretes de l’Espanyol per al curs que ve. / RCD ESPANYOL Granero i Sergio García van ser els primers a posar-se les noves samarretes de l’Espanyol per al curs que ve. / RCD ESPANYOL

Malgrat tot, Quique presentarà un equip sòlid, encara que amb peculiaritats en algunes línies. Per començar, Pau López estarà a la porteria a causa de la lesió del suposat titular, Diego López. A més, l'últim fitxatge a arribar, el central brasiler Naldo, apunta a l'onze després de només una setmana de treball. L'entrenador s'emporta tots els disponibles en una convocatòria de 19. D'aquesta forma, només es queden fora dels seus plans els lesionats Víctor Sánchez, Diego López, Oscar Duarte i Álvaro Vázquez. Sánchez Flores també compta amb el porter del filial Adrià López, que ha deixat bones sensacions en pretemporada.