Etapa per a Jungels, i Quintana li treu 6 segons al líder del Giro, Dumoulin

El Giro d'Itàlia ha arribat a les portes de l'última setmana. Aquest dilluns no hi haurà carrera, però dimarts arrenca la muntanya que decidirà qui s'endú l'edició número 100 de la prestigiosa prova italiana. Abans, en una jornada que no havia de portar cap ensurt als favorits, el ciclista de Luxemburg Bob Jungels s'ha endut l'etapa amb final a Bèrgam, que s'ha corregut a un ritme trepidant: a més de 46 quilòmetres per hora. Nairo Quintana ha atacat i ha esgarrapat 6 segons al mallot rosa, l'holandès Tom Dumoulin.

Jungels, mallot blanc com a millor jove de la prova, ha endurit la carrera en l'última pujada i ha aconseguit el triomf per davant del colombià i el francès Thibaut Pinot. D'aquesta manera, l'equip Quick Step ha aconseguit la cinquena victòria d'aquesta edició del Giro: les quatre anteriors, del colombià Fernando Gaviria. Després de l'etapa d'aquest diumenge, la diferència entre Dumoulin i Quintana és de 2 minuts i 41 segons, mentre que Pinot és tercer a 3 minuts i 21 segons.