Europa exigeix profanar una Catedral fortificada

Ni l’Espanyol ni l’Athletic s’atreveixen a qualificar-lo de final, però el duel que els enfrontarà aquest vespre (19.30 h, BeIN LaLiga) a San Mamés ho serà de facto. A començament de curs els periquitos no s’esperaven ser on són ara. “El nostre rendiment, implicació i compromís ha fet que tinguem un nou objectiu”, va puntualitzar ahir Quique Sánchez Flores. El tècnic no podrà comptar amb Gerard Moreno per sanció, però els blanc-i-blaus, malgrat la baixa del seu principal golejador, intentaran profanar una Catedral fortificada.

Enguany l’Athletic ha sumat 33 punts dels 45 disputats al seu feu. Només el supera el Reial Madrid (39), amb un partit més, i l’igualen el Barça i el Sevilla. “Estem molt contents amb el que estem fent a San Mamés, dona un punt de confiança a l’equip i a la nostra gent”, va reconèixer fa uns dies Ernesto Valverde, entrenador del principal rival directe en la lluita per Europa de l’Espanyol. L’Athletic ha obtingut el 73% dels punts jugats, el millor registre des de la inauguració del nou estadi, el curs 2013-2014 (75%). Aquesta temporada, a més, només el Barça i el Madrid hi han guanyat, i en el total de competicions les xifres corroboren la seva fortalesa: 16 triomfs, 3 empats i només dues derrotes.

Un panorama força diferent del que ha viscut l’Espanyol a Cornellà, on només ha sumat el 53% dels punts jugats des del trasllat el 2009. Força lluny d’un Athletic que sí que ha aconseguit convertir la seva nova casa en un fortí. En els quatre cursos del nou San Mamés, els homes de Valverde hi han sumat el 66% dels punts. Són, a més, el cinquè equip que n’ha sumat més en les últimes quatre temporades (143), només superat pel Madrid (187), el Barça (181), l’Atlètic (174) i el Sevilla (157).

“Es veu com a costum que l’equip guanyi a casa, però fer-ho un dia rere l’altre és complicat perquè sabem el que ens costa”, va advertir Valverde. Malgrat que a casa l’Athletic és un equip molt sòlid, gairebé mai és àmpliament superior, i tendeix a patir per acabar guanyant: 11 dels 16 triomfs locals han sigut per la mínima, i en fins a vuit enfrontaments han hagut de remuntar un partit que han començat perdent. “Hem tingut problemes amb equips que se’ns tanquen al darrere i ens han intentat sorprendre a la contra”, lamentava Valverde. Sense voler-ho, va convidar l’Espanyol a proposar l’estil que millor se li dona per clavar “un cop sobre la taula”, com va demanar Víctor Sánchez, i repetir el triomf aconseguit el 2014 (1-2), la primera derrota de l’Athletic al nou San Mamés. L’Espanyol ja coneix el camí.