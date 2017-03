Expulsen un jugador de voleibol d'un avió per ser massa alt

Aleksander Kimerov no va poder volar en avió perquè és massa alt. La companyia aèria Pobeda, l'única de baix cost que opera a Rússia, el va fer baixar perquè no podia col·locar al seient els seus 215 centímetres. Es tracta d'un jugador de voleibol de 20 anys del conjunt Fakel a qui no li van permetre canviar el seient per un de més ample perquè no havia pagat el suplement d'uns 15 euros que costa aquest servei. Kimerov, internacional per al seu país, va intentar canviar de butaca, segons va avançar el diari 'Kommersant', però els responsables de l'aerolínia no l'hi van permetre i el van fer baixar de l'avió. "Som una companyia de baix cost i venem bitllets molt barats; els nostres beneficis provenen dels serveis complementaris. Si tots els nostres passatgers es canvien de seient, aquests serveis no tindran cap tipus de sentit", va dir una portaveu de la companyia per justificar la decisió.



Kimerov, un cop li van haver prohibit canviar de seient va asseure's amb les cames al passadís, però el personal de bord l'hi va prohibir i va trucar a la policia perquè el fes fora de l'avió. Segons la informació publicada a Rússia, la companyia portarà Kimerov als tribunals perquè va ser el responsable del retard del vol entre Samara i Moscou. "Hem patit pèrdues per un retard de mitja hora. Estem quantificant-ho i després acudirem a la justícia", va dir la portaveu de la companyia.

En aquest vídeo del 'Siberian Times' que va publicar el jugador Aleksander Vokov es pot veure l'actuació de la policia amb el jugador.