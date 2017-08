Tres jugadors del Barça i set del Madrid a la llista de finalistes del premi The Best de la FIFA

Leo Messi forma part de la primera llista d'aspirants al premi The Best de la FIFA 2017. L'any passat, Cristiano Ronaldo va ser escollit millor jugador del 2016 i ara repeteix com a ferm candidat al costat de Messi, segon per davant del francès Antoine Griezmann ara fa un any.

El Reial Madrid aporta 7 jugadors a la llista de 24 futbolistes (Cristiano, Dani Carvajal, Toni Kroos, Marcelo, Modric, Keylor Navas i Sergio Ramos), per 4 del Barça (Messi, Andrés Iniesta, Luis Suárez i Neymar), encara que aquest últim ha signat fa unes setmanes pel París Saint-Germain. És a dir, de la plantilla actual, tot just 3.

Els altres aspirants inclosos en la llista de 24 són Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Juventus / Milan), Gianluigi Buffon (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Eden Hazard (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Ngolo Kante (Chelsea), Robert Lewandowski (Bayern Munic), Manuel Neuer (Bayern Munic), Alexis Sánchez (Arsenal) i Arturo Vidal (Bayern Munic)

Les votacions començaran el 21 d'agost i es tancaran el 7 de setembre. La llista final de tres nominats, com a la resta de categories, s'anunciarà a meitats de setembre, i la gala de premis se celebrarà a Londres el dilluns 23 d'octubre.

Lieke Martens, finalista en categoria femenina

En categoria femenina, l'holandesa Lieke Martens, flamant fitxatge del Barcelona, és una de les 10 candidates al premi The Best amb el qual la FIFA reconeixerà la millor futbolista del 2017. La jove atacant holandesa, designada MVP de la passada Eurocopa de futbol femení, figura entre les 10 finalistes al costat de grans estrelles del futbol femení com la nord-americana Carli Lloyd, guanyadora del guardó el 2016, o l'alemanya Dzsenifer Marozsan.

També són candidates al premi The Best a la millor jugadora de l'any les angleses Lucy Bronze (Manchester City) i Jodie Taylor (Arsenal), la danesa Pernille Harder (Linkopings / Wolfsburg), l'australiana Samantha Kerr (Perth Glory / Sky Blue), l'holandesa Vivianne Miedema (Bayern de Munic), la francesa Wendie Renard (Olympique de Lió) i la veneçolana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat).

El nom de la guanyadora es desvelarà el 23 d'octubre en una gala que se celebrarà a Londres. La FIFA comptabilitzarà els vots de seleccionadors nacionals, capitanes, mitjans de comunicació i aficionats.