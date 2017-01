La FIFA concreta el nou Mundial de 48 seleccions

El Mundial de futbol del 2026 serà històric. Encara falten tres anys perquè es concreti la seva seu -el del 2018 tindrà lloc a Rússia i el del 2022 a Qatar-, però sí que se sap que és l’edició que ha triat la FIFA per introduir un nou i revolucionari format de competició: es passarà de 32 seleccions a 48. Aquests 48 països participants es distribuiran en 16 grups de 3, i els dos primers classificats accediran a la següent ronda, que es jugarà a mode d’eliminatòria des de setzens fins a la final.

“Ajudarà al desenvolupament”

“Hi ha moltes bones notícies darrere d’aquesta decisió, que el comitè ha pres per unanimitat”, ha dit el president de la FIFA, Gianni Infantino, per iniciar amb optimisme la seva compareixença a la seu del màxim organisme del futbol mundial a Zuric. “El nou sistema es podrà jugar en el mateix nombre de dies que fins ara, en 32; farà jugar el mateix màxim de partits a la selecció campiona, 7, i es repartirà en 12 estadis. Però la millor notícia és que donarà l’oportunitat a 16 noves seleccions de jugar un Mundial i, a moltes més, els farà somiar la possibilitat de ser-hi”.

La intenció de la FIFA és que aquest nou format de Mundial “ajudi al desenvolupament del futbol”, un esport que ha recordat que “és global”. “Hi ha una febre pel futbol arreu del món -ha continuat Infantino-, i la promoció més forta es concentra sempre en els mesos que van de novembre a juliol de l’any del Mundial. Que hi hagi més països il·lusionats serà millor per al creixement del nostre esport”.

Sobre el paper, i plantejada com ha fet la FIFA, la decisió hauria hagut de convèncer totes les parts, però no ha sigut així. Pocs minuts després que es conegués la notícia, l’Associació de Clubs Europeus (ECA) va emetre un comunicat en què es mostrava “no favorable” a l’expansió a 48 seleccions. “El format actual de 32 seleccions s’ha demostrat que és la fórmula perfecta des de totes les perspectives”, diu l’ECA, que també critica que no s’hagin escoltat “adequadament les parts” i lamenta que la decisió s’hagi pres més per “raons polítiques” que esportives. A això Infantino va respondre que “quan es pren una decisió, no tothom està content”, però assumeix que “alguns” la critiquin, ja que “molts la celebren”.

L’ECA també considerava “qüestionable la urgència” de prendre ara una decisió que no s’haurà de posar en pràctica fins d’aquí nou anys. De fet, Infantino va reconèixer que encara no s’ha aclarit com es repartiran els bitllets d’accés per a les 16 noves seleccions ni tampoc com es resoldran els hipotètics empats en la fase de grups perquè, diu, ja hi haurà temps per estudiar-ho més a fons. “Ara calia decidir això per elaborar un informe per definir els requisits de la pròxima seu”.

Actualment, el continent europeu, format per 54 equips, és qui envia més seleccions al Mundial, amb 14 (el 43% del total). La segueix Àfrica, que classifica 5 països de 53. Àsia i Sud-amèrica es garanteixen un bitllet directe per a 4 seleccions, a més d’optar a un país extra, que surt d’una repesca. Àsia se la juga amb Nord-amèrica, Centreamèrica i el Carib (que, al marge del de la repesca, en classifiquen tres directament) i els sud-americans contra Oceania (que és l’única via de classificació a què opta).