Leo Messi podrà jugar els pròxims partits de classificació per al Mundial de Rússia. La Comissió d'Apel·lació de la FIFA ha acceptat el recurs de l'Associació de Futbol Argentí (AFA) i el futbolista argentí no haurà de complir els tres partits de sanció que li quedaven. La Comissió de Disciplina de la FIFA havia sancionat el jugador sud-americà amb 4 partits per dirigir-se de manera injuriosa a l'àrbitre del partit que va enfrontar Argentina i Xile. El combinat 'celeste' va recórrer i va defensar la seva postura en una audiència aquest dijous a Zuric, sense presència del jugador. Finalment, Apel·lació ha acceptat que les proves per determinar si l'actitud de Messi era injuriosa amb el col·legiat no tenen suficient força.

D'aquesta manera, després de perdre's el duel contra Bolívia, Messi podrà jugar els partits contra l'Uruguai, Veneçuela i el Perú. La multa que es va imposar al futbolista blaugrana també s'ha tret.