La FIFA pot suspendre Messi per insultar els àrbitres de l'Argentina-Xile, segons l''Olé'

La FIFA ha obert un expedient disciplinari a Leo Messi per insults als àrbitres brasilers en el partit davant Xile de dijous passat, segons ha explicat el diari 'Olé'. Des de l'AFA, que presentarà un recurs, confien que el jugador pugui disputar el Bolívia- Argentina d'aquest vespre (22 hores, hora catalana, Teledeporte). No es descarta, però, que la FIFA pugui castigar el jugador, bé sigui amb una sanció esportiva (per a aquest dimarts o per a algun partit futur) o, únicament, econòmica.

Segons comenta 'Olé', l'AFA s'agafa a l'article 57 de la normativa de la FIFA, sobre ofenses a l'honor i l'esportivitat, que trasllada a l'article 10 les sancions: advertència, multa, repressió i devolució de premis. No es descarta, però, que la FIFA pugui presentar una resolució abans de les 17 hores (hora local del partit) i que Edgardo Bauza no pugui comptar amb el davanter del Barça.