Fernando Alonso comença amb mal peu

La temporada 2017 de Fórmula 1 no ha començat gens bé per a Fernando Alonso. El pilot asturià va patir dos problemes mecànics amb el seu McLaren i només va poder fer una volta a Montmeló durant la sessió matinal dels primers entrenaments de la temporada. A la tarda, un segon problema el va deixar de nou sense poder rodar gaire -en total, 29 voltes-, ja que se li va aturar el motor abans de tornar al seu box. “Hem patit un problema que no existeix”, va explicar de forma enigmàtica Éric Boullier, cap esportiu de l’equip.

Alonso, al volant del seu nou McLaren -amb les millores del 2017 i pintat de color taronja-, va sortir a rodar a Montmeló equipat amb tot un seguit de sensors aerodinàmics, però tal com va entrar a la pista va haver de sortir-ne. L’equip va detectar una fuga d’oli al monoplaça i els mecànics van obligar l’asturià a tornar ràpid al garatge per solucionar l’avaria. “És comprensible que la gent estigui frustrada. Dona molt de si que després de dos anys de dificultats, a la primera volta del tercer any hàgim de canviar el motor. És fàcil fer-ne un titular”, va dir l’asturià, que també va admetre que “són comprensibles els dubtes que estem generant, però és el primer dia de tests, encara que no amaguem que l’hem desaprofitat i hem perdut informació important. Cal mantenir la calma perquè són vuit dies d’entrenaments i les conclusions hem de treure-les el vuitè, i espero que siguin bones”.

Ahir, en els primers entrenaments, els Mercedes i els Ferrari van rodar molt bé, a diferència dels Red Bull i els McLaren. El britànic Lewis Hamilton, amb un millor temps d’1.21.765, va ser el més ràpid amb el seu Mercedes, per davant del Ferrari de l’alemany Vettel i el Williams del brasiler Massa. L’activitat al traçat català durarà fins al dijous 2 de març. La setmana que ve hi haurà més entrenaments, del dimarts 7 al divendres 10. La primera cursa del Mundial serà a Austràlia el diumenge 26 de març.