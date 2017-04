Ferran Latorre presenta el seu ascens a l’Everest

Segons els seus impulsors, els resultats de la investigació permetran identificar les bases genètiques que determinen les adaptacions a l'altura, així com els mecanismes associats a la manca d'oxigen i serviran per desenvolupar solucions terapèutiques per a malalties respiratòries cròniques. "Els resultats poden aportar informació molt útil per al món de l'esport i en els pacients de malalties cròniques respiratòries. Aquests pacients és com si estiguessin permanentment en un camp base de l'Everest", ha explicat José Manuel Soria, cap de la Unitat de Genòmica i de Malalties Complexes de l'Institut de Recerca de Sant Pau de Barcelona

.