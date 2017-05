El Feyenoord, entrenat per Van Bronckhorst, guanya la primera lliga holandesa en 18 anys

El Feyenoord ha guanyat la primera lliga holandesa en 18 anys després de derrotar en la darrera jornada al Heracles per 3-1. El veterà Dirk Kuyt ha fet els tres gols del triomf de l'equip de Rotterdam.

Entrenat per l'exjugador del Barça Giovanni Van Bronckhorst, el Feyenoord ha liderat la lliga tota la temporada, malgrat que va perdre en la penúltima jornada, quedant dos punts per sobre d'un Ajax que també ha guanyat avui. El triomf del Feyenoord però, els dona primera lliga des de el 1999. L' Ajax perd la segona lliga consecutiva en la darrera jornada, just després d'arribar a la final de l'Europa League.