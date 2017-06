La fiscalia acusa Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 milions d'euros a Hisenda

La Fiscalia de Madrid ha acusat el jugador del Reial Madrid Cristiano Ronaldo d'haver creat una estructura societària que hauria defraudat, de forma "conscient" i "voluntària", 14,76 milions d'euros a Hisenda. La secció de Delictes Econòmics acusa el jugador portuguès de fins a quatre delictes contra la Hisenda Pública espanyola, que s'haurien comès entre els anys 2011 i 2014.

Les quotes defraudades serien d'1.393.906,83 euros el 2011, 1.665.304,09 euros el 2012, 3.201.266,93 euros el 2013 i 8.508.419,55 euros el 2014. Totes aquestes quotes superen els 120.000 euros anuals que converteixen el frau fiscal en delicte, una pena castigada amb d'1 a 5 anys de presó.

Així, en l'escrit enviat al jutjat d'instrucció degà de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el ministeri públic l'acusa d'haver defraudat, en total, 14.768.897,40 euros. En el mateix text, la fiscalia cita la recent sentència del Tribunal Suprem contra Messi. L'argentí va ser condemnat per una pena de 21 mesos de presó per un delicte de frau fiscal de 4,1 milions d'euros.

Segons el comunicat del ministeri públic, Cristiano va aprofitar-se d'una estructura societària creada el 2010 per "amagar les rendes generades a Espanya" (on va arribar el juny del 2009) pels drets d'imatge, el que suposa un incompliment "voluntari" i "conscient" de les seves obligacions fiscals a Espanya.

Una societat pantalla a les illes Verges britàniques

Des de l'1 de gener del 2010, Cristiano Ronaldo va adquirir la condició de resident fiscal a Espanya, després d'haver firmat un contracte amb el Reial Madrid dels cursos 2009/10 a 2014/15. Segons l'informe, Ronaldo va optar "expressament", l'11 de novembre del 2011, pel règim fiscal espanyol aplicable als treballadors desplaçats al territori espanyol. Així, hauria d'haver pagat un tipus del 24% d'impostos sobre les seves rendes el primer any i el 24,75% els tres exercicis posteriors.

La fiscalia, però, destaca que va simular cedir els seus drets d'imatge a una societat anomenada Tollin Associates LTD, domiciliada a les illes Verges britàniques i de la que era soci únic. Aquesta societat va cedir l'explotació dels drets d'imatge a una altra societat ubicada a Irlanda amb el nom de Multisports & Image Management LTD que, "efectivament" es va dedicar a la gestió i explotació dels drets d'imatge del futbolista sense que Tollin Associates desenvolupés cap activitat.

Davant d'això, la fiscalia considera "completament innecessària" la prèvia cessió dels drets a la societat de les illes Verges, donat que "només tenia com a finalitat la interposició d'una pantalla per amagar a la Agència Estatal de l'Administració Tributària la totalitat dels ingressos obtinguts per Cristiano per l'explotació de la seva imatge". Segons el ministeri públic, el portuguès va presentar el 2014 una declaració de l'IRPF amb unes rendes de font espanyola entre 2011 i 2014 d' 11,5 milions d'euros, quan realment les rendes obtingudes eren de gairebé 43 milions d'euros. En la mateixa declaració hauria qualificat els rendiments obtinguts com a "rendiments de capital mobiliari" i no com a "rendiments derivats d'activitats econòmiques", un canvi que li hauria permès disminuir "considerablement" la base imposable a declarar.

Per últim, la fiscalia assenyala que Ronaldo no va incloure "voluntàriament" uns ingressos que Hisenda estima en 28,4 milions d'euros per drets d'imatge a una altra societat a la qual ja havia cedit aquests drets a partir del 2015 i fins al 2020 anomenada Adifore Finance LTD i que només operava en territori espanyol.