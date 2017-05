La Fiscalia demana 8 anys de presó per als acusats en el derbi entre Espanyol i Barça del 2014

Vuit anys i mig de presó. És el que sol·licita la fiscalia als aficionats de l'Espanyol que van provocar una batalla campal amb els Mossos d'Esquadra el març del 2014, després d'un derbi que el Barça va guanyar 0 a 1. Tot va arrencar, tal com avança el diari 'As', per una celebració d'aficionats del Barça en una de les llotges de Cornellà-El Prat. Els incidents van continuar a l'exterior de l'estadi, amb un enfrontament entre els seguidors locals i els cossos de seguretat. Tres anys després d'aquell episodi, la Generalitat i la Fiscalia sol·liciten penes d'entre 4 i 8 anys i mig per als 14 acusats, i se'ls imputen delictes de desordre públic, danys i un atemptat contra l'autoritat. Alguns Mossos van acabar ferits lleus i també hi va haver desperfectes en algun dels vehicles del cos policial.

Després de l'acusació particular i del ministeri fiscal, el jutge haurà de dictaminar l'obertura de judici.