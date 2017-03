La Fiscalia demana dos anys de presó per arreglar partits als jugadors Amaya, Figueras i Torres

Catorze anys de presó per a l'exgerent d'Osasuna, Ángel Vizcay. Aquesta és la petició de pena més gran que ha fet la Fiscalia en l'anomenat ' cas Osasuna': la investigació sobre partits arreglats l'any 2014 pel club navarrès per intentar salvar la categoria. Però és que hi ha també, segons la premsa local, una sol·licitud de dos anys de presó per a tres futbolistes, tots, jugadors del Betis el 2014: Antonio Amaya, Jordi Figueras i Xavi Torres. A més, se'ls demana 1,9 milions de multa.

El jutjat d'instrucció número 2 de Pamplona va estimar que hi havia indicis suficients per determinar que Osasuna va pagar 650.000 euros en metàl·lic als tres jugadors, 400.000 perquè guanyessin el Valladolid i 250.000 perquè es deixessin guanyar amb l'Osasuna.

Quan va acabar la investigació, el jutge va acusar 18 dels 29 investigats i va arxivar la causa contra Patxi Puñal, Damià Abella, Sergio García, Jorge Molina i l'actual entrenador dels navarresos, Petar Vasiljevic. La Lliga de Futbol Professional, com a acusació particular, demana quatre anys de presó per als exjugadors del conjunt andalús. El magistrat va xifrar en 2,2 milions els diners extrets sense cap tipus de justificació del club, que no està imputat com a persona jurídica.