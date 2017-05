El Fraikin Granollers, a un punt de tornar a Europa

El Fraikin Granollers s'enfronta aquest dimecres a l'Helvetia Anaitasuna (20.30 h, Partido Estrella Movistar+ / Dial 177) amb l'objectiu de sumar el punt que li falta per assegurar la quarta posició i, un any més, participar a la Copa EHF.

El compromís, però, no serà fàcil per als vallesans, ja que a la primera volta els navarresos van aconseguir un empat a 24 a Granollers. "Seria magnífic tancar l'objectiu de la temporada a la pista d'un rival directe, però serà molt difícil, perquè per a ells és l'última oportunitat per atrapar-nos", diu Carlos Viver, tècnic del Fraikin.

No serà l'únic partit d'aquest dimecres, corresponent a enfrontaments que s'havien hagut d'ajornar per compromisos europeus. El Barça Lassa intentarà seguir amb la ratxa de victòria a la pista d'un Port Sagunt amb l'aigua al coll (20.30 h, Movistar+ / Dial 68) que es juga la permanència a la Lliga Asobal.