França i el seu llegat es retroben al Mundial de casa

Pròrroga. França guanya per dos i Grégory Anquetil sentencia a falta de cinc segons. El Palau d’Esports de París-Bercy esclata. Al ritme de l’ I will survive l’afició celebra el títol de campió del Món 2001 del seu equip, superior a l’última gran Suècia. L’èxtasi és infinit. En un racó, a prop de la banqueta local, Daniel Costantini plora d’emoció. És la seva penúltima imatge com a seleccionador. L’afició l’ovaciona. Amb ell, les experts van descobrir què era trepitjar un podi. Les càmeres de televisió el busquen enmig de la bogeria. En un dels molts plans, l’entrenador s’abraça a un jove Didier Dinart. L’actual seleccionador va ser un dels grans responsables d’aquell or, el primer de la seva carrera i el segon de l’esport gal, que va batejar la millor generació de la història. “Va canviar-ho tot. Des de llavors l’estatus del nostre país és diferent. La selecció s’ha convertit en un santuari. Qualsevol resultat que no sigui l’or sembla un fracàs”, explica.

França s’estrena contra el Brasil

El de Pointe-à-Pitre ja parla com un entrenador. Exigent i coherent, té més present que mai el llegat de Costantini i el posterior de Claude Onesta, el seu predecessor i l’home que va establir l’excel·lència com a principi del joc francès. D’ell va aprendre l’art de gestionar la pissarra i un vestidor. Era la prèvia obligada a l’era Dinart, que arrenca avui -paradoxalment- amb el debut contra el Brasil en un Mundial que torna a França setze anys després (20.45 hores, TDP). “No noto la pressió. No crec que en tingui, ni jo ni l’equip. Hem de jugar bé, concentrats, i mostrar moltes variants. És una gran oportunitat. Tinc ganes de començar”, matisa l’entrenador.

La plantilla, que compta amb els blaugranes Timothey N’Guessan i Cédric Sorhaindo, creu en la seva feina. Els més joves han crescut admirant-lo des de la grada. Els altres, el nucli veterà, sobre el parquet. Com Nikola Karabatic, l’etern capità blue, que l’avala. “Les coses s’han fet molt bé. El canvi de seleccionador s’ha fet amb calma. Onesta ha anat cedint responsabilitats a mesura que vivíem un canvi generacional. Hem hagut d’integrar moltes peces. No és fàcil, però crec seguim al nostre nivell”, comenta el primera línia a l’ARA.

El també ex del Barça Lassa viu les hores prèvies a l’inici del campionat mundial amb nerviosisme. “És una data que tinc marcada al calendari des de fa molt de temps. És un somni. Mai he competit per una medalla al meu país. Sempre he jugat en terra hostil, amb l’afició en contra. Ara és el nostre moment, el de l’handbol, que centrarà les mirades de tot França”, comenta amb un posat impacient.

Les alternatives

Les alternatives són Dinamarca i Alemanya. Les vigents campiones olímpiques i d’Europa, respectivament, són les altres favorites al ceptre. Gudmundur Gudmundsson ha sabut mantenir el bloc que va conquerir Rio a l’estiu. Amb Mikkel Hansen al capdavant, els nòrdics aglutinen xut exterior, duresa defensiva i velocitat. Els germànics, sense Steffen Weinhold però amb Uwe Geinsheimer, entre d’altres, llueixen arguments suficients per somiar en el triomf final. Davant les baixes vitals que presenten conjunts com Polònia (Jurecki, Bielecki, Lijewski i Szmal), Eslovènia (Dean Bombac i Uros Zorma) i Qatar (Markovic i Stojanovic), Espanya apunta a tercera alternativa.

A les ordres dels catalans Jordi Ribera i Toni García, els hispanos viatgen amb un equip on hi ha quatre blaugranes (Entrerríos, Tomás, Gonzalo i Viran), a més d’Adrià Figueras (Fraikin Granollers), i un total de sis jugadors i set canvis respecte del subcampió europeu del 2016 (Sterbik, Ugalde, Maqueda i Antonio García, entre d’altres, són baixa). “L’exigència és màxima, perquè hem rendit molt bé aquests últims anys. Volem demostrar que som capaços de tot”, comenta Joan Cañellas. A Metz, seu del seu grup, es trobaran amb l’esmentada Eslovènia, la Macedònia de Kiril Lazarov, Islàndia, la Tunísia de Wael Jallouz i Angola. L’equip, tot i els canvis, està obligat a mirar més enllà de la fase inicial.