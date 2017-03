França derrota Gal·les en el darrer partit del Sis Nacions en el minut 100 de partit (20-18)

França ha derrotat per 20-18 als gal·lesos en un partit de la darrera jornada del Sis Nacions que serà recordat pels 20 minuts d'afegit, fet poc habitual en el rugbi. I l'assaig final dels francesos ha arribat en el minut 100, precisament. Als 80 minuts, quan el partit semblava acabat, Gal·les guanyava, en part gràcies als sis xuts a pals de Leigh Halfpenny, però en el darrer minut, el col·legiat Wayne Barnes ha tret una groga a Samson Lee. I els francesos han estat reclamant una acció irregular dels visitants que el col·legiat no ha pogut veure si era certa ni amb la televisió. Al final, amb un canvi dins dels 20 minuts d'afegit, els francesos han aconseguit guanyar un partit on els gal·lesos han acabat disconformes amb les decisions de Barnes.

És el primer cop en 7 anys que Gal·les perd tres dels cinc partits. Els francesos, amb tres triomfs, acaben per sobre seu,.