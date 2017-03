Van Garderen resisteix els atacs de Valverde i Froome

El nord-americà Tejay van Garderen (BMC) va aguantar els atacs de l’espanyol Alejandro Valverde (Movistar) i el britànic Chris Froome (Sky) durant la quarta etapa de la Volta a Catalunya per defensar el liderat. El guanyador de l’etapa va ser el francès Nacer Bouhanni (Cofidis) a l’esprint a Igualada.

Abans de la decisiva etapa d’avui, amb 182 quilòmetres per carreteres tarragonines i final al massís del Port, un port de categoria especial on hi ha rampes del 20%, Valverde, quart a la general, i Froome, cinquè, van posar a prova Van Garderen amb un atac en el descens del turó del Puig, situat a 13 quilòmetres de la meta d’una etapa que es va reduir prop de 60 km per la neu que queia a Llívia (Girona). El gran grup, però, va unir-se de nou al final, i Bouhanni, que ja havia guanyat dues etapes a l’edició del 2016, es va imposar traient-se l’espina de l’esprint perdut a la primera etapa.

Així doncs, tot segueix igual en la classificació general de la Volta, amb Tejay van Garderen líder amb 41 segons d’avantatge respecte al seu company d’equip, Samuel Sánchez, i 44 sobre Geraint Thomas (Sky), segon i tercer, respectivament. El segueixen de prop, Valverde (45 segons) i Froome (49 segons), mentre que l’espanyol Alberto Contador afronta l’etapa decisiva d’avui amb un desavantatge d’1 minut i 13 segons.