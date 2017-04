Pau Gasol: "Aquesta temporada he tornat a gaudir jugant al bàsquet"

El pivot Pau Gasol, als seus 36 anys, juga la primera amb els Spurs de San Antonio, i en teleconferència ha admès haver viscut una temporada especial en què sobretot ha tornat a gaudir del bàsquet. "És cert que he aconseguit la marca dels 20.000 punts, la de triples i he arribat per onzena vegada de la meva carrera als playoffs, però el més important és que he gaudit al màxim, m'he sentit molt a gust a la pista i feliç amb el que faig" ha dit el gran dels germans Gasol.

El jugador de Sant Boi no té cap problema amb el paper que li ha tocat jugar a la segona meitat de la temporada de sisè home, perquè des que va arribar als Spurs tots van tenir molt clar que arribava per ajudar l'equip, independentment de la manera com hauria de fer-ho. "Dins de l'equip tots som importants i aquest sentit d'unió i de suport ha estat el que ens ha permès aconseguir la segona millor marca de la lliga. La mateixa mentalitat és amb la que vam arribar als playoffs".

Uns playoffs que seran també molt especials i únics per a Gasol ja que a la primera ronda, a partir de dissabte, el rival dels Spurs seran els Grizzlies de Memphis, on el seu germà Marc és el gran líder i home a batre. "Serà la primera vegada que ens enfrontem a la competició de playoffs i com vam fer en la temporada regular cada un de nosaltres buscarem el millor per al nostre equip", ha declarat Pau. "Encara que sempre és una motivació especial tenir de rival a Marc, al final serà la tasca de conjunt la que defineixi el marcador".