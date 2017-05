El colombià Gaviria guanya a Messina la seva segona etapa al Giro del Centenari

El colombià Fernando Gaviria (Quickstep) ha guanyat la cinquena etapa del Giro d'Itàlia després d'imposar-se a l'arribada de Messina, Sicília. Aquest és el segon triomf en cinc etapes del velocista colombià, qui ha arribat just per davant del polonès Jakub Mareczko i el britànic Sam Bennett. L'eslovè Luka Pibernik ha protagonitzat l'anècdota del dia, ja que ha celebrat el triomf en creuar l'arribada quan encara faltava una volta al circuit urbà de Messina per acabar.

L'etapa era especial per al sicilià Vincenzo Nibali, ja que acabava a la seva ciutat natal, però en ser una etapa ideal per als especialistes en esprintades, Nibali no ha pogut competir pel triomf i segueix quart a la general. La classificació general la segueix liderant el luxemburguès Bob Jungels (Etixx-QuickStep).