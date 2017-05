Genialitats al Camp Nou per seguir creient

En els primers 20 minuts pràcticament no havia passat res. El partit es preveia com el que és el Vila-real, un equip rocós, una de les millors defenses de la Lliga, la millor fora de casa. Al final del partit, les sensacions eren totalment oposades. El Barça acabava el duel divertint-se al ritme d'un exuberant Neymar, que ha demostrat davant els més de 90.000 espectadors que han omplert el Camp Nou el seu inacabable repertori de genialitats. Una festa a la qual s'ha sumat Messi rubricant el triomf de Panenka. El Barça ha golejat el Vila-real 4 a 1, un resultat per seguir pressionant el Reial Madrid.

El conjunt de Luis Enrique ha aconseguit el que gairebé ningú ha pogut fer aquesta temporada: agafar desprotegit el Vila-real. I ho ha fet dues vegades. Per obrir el marcador i per certificar la victòria a l'equador del segon temps. A la primera, al minut 20 de partit, els groguets han permès un tres contra tres al trident blaugrana que ha acabat amb el gol de Neymar. Suárez ha conduït, Messi ha provat el xut i el rebot a les cames d'un defensa l'ha aprofitat el brasiler per superar Andrés Fernández al límit del fora de joc. Al segon temps, la transició ràpida ha nascut per la potència de Sergi Roberto, que ha arrencat de camp propi per agafar sense protecció el Vila-real i ha trobat un Suárez que s'ha fabricat el que ha estat el 3 a 1. Els fantasmes de l'empat i l'adeu prematur a la Lliga s'han esvaït de cop.

L'avantatge inicial li havia durat poc, als catalans. La pressió alta del Barça té un risc: hi ha molts metres a l'esquena dels centrals. Soldado ha filtrat una passada a l'espai i Bakambu ha superat Piqué per velocitat, arrencant al límit també del fora de joc des de pràcticament mig del camp i superant Ter Stegen pel pal curt per establir l'1 a 1. El gol visitant no ha modificat el guió i els groguets han tornat a refugiar-se a prop de la seva porteria, atacant Ter Stegen amb ràpides sortides a la contra. Piqué ha tingut el segon gol, tirant-se en planxa a una centrada de Messi, però el seu remat forçat ha sortit fregant el travesser. Igual de clara, i només uns segons més tard, l'ha tinguda Soldado, colpejant de cap totalment sol al balcó de l'àrea petita.

El desequilibri, però, ha arribat del costat del Barça gràcies a un xut de Messi que ha fregat en un defensa rival i ha enganyat Andrés Fernández. La jugada l'ha precedit un cop de talent i orgull de Neymar. El brasiler ha desordenat el rigorós esquema tàctic dels homes de Fran Escribá superant tres futbolistes en l'un contra un i recuperant la pilota amb ràbia després de perdre-la a la frontal de l'àrea.

Exuberància de Neymar

A la represa, tot ha canviat de sobte. El 2 a 1 de Messi ha alliberat el Barça i els dos primers avisos han arribat per banda esquerra, primer amb un impotent Neymar desfent-se de Musacchio i després amb l'arribada de Digne –l'única novetat a l'onze– assistit per Iniesta. El Barça se sentia còmode, especialment profund per un entonat Neymar, excels en el desequilibri, deixant palesa la seva qualitat a cada acció.

Igual que al primer temps, una jugada ràpida que ha trencat l'entramat defensiu del Vila-real ha permès fer el 3 a 1, de Suárez. El trident ha colpejat al complet, i més grossa hauria pogut ser la festa si Neymar, ja amb el duel trencat, no hagués errat les seves clares ocasions. Això sí, en una nova obra mestra de Neymar –trepitjant a la línia de fons i fent un barret espectacular– Messi ha fet de penal, definint de Panenka, el 4 a 1.