Gerard Moreno: "Un somni? M'encantaria guanyar un títol amb l'Espanyol"

Acabada la primera volta, Gerard Moreno (Santa Perpètua de la Mogoda, 1992) firma set gols, el millor balanç golejador de la seva carrera a hores d'ara. Tot i ser l'únic jugador que ha participat en tots els duels de Lliga, no li pesa ser l'única referència ofensiva amb continuïtat en un Espanyol que, assegura, pot acabar en posicions europees. Per fer-ho, el primer pas és sorprendre aquest diumenge (16.15 h, BeIN LaLiga) un Sevilla que arriba en forma, però que no ho tindrà tan fàcil com en la primera jornada al Sánchez Pizjuán (6-4).

El Sevilla és una de les grans sorpreses de la Lliga: com se li pot fer mal a un equip així?

És un dels equips més en forma, segon a un punt del Madrid. És un rival molt difícil que té clar el que vol i fa un joc ofensiu. Haurem d'estar forts defensivament i aprofitar les ocasions que generem. Intentarem fer un partit seriós per anar a guanyar des del principi. Volem transmetre això a la gent.

El partit de la primera volta va ser molt boig. Espera un duel gaire diferent?

Espero que sigui diferent en el sentit que el Sevilla no ens generi tantes ocasions de gol. Té potencial a dalt per fer gols, però nosaltres som molt diferents a l'equip que érem a la primera jornada. Esperem que ens surti el partit que volem i estar forts darrere.

Han canviat radicalment la imatge des d'aquell duel. Quins canvis destacaria?

Sobretot la solidesa de l'equip. Els dos primers partits ens van marcar vuit gols, i això ens va fer canviar una mica el xip en aquest aspecte. El míster i el cos tècnic van veure què fallava i el canvi, setmana rere setmana, fa que estiguem millorant moltes coses que fan que l'equip cada cop es trobi més còmode.

Després d'una volta amb Quique Sánchez Flores ja es noten alguns automatismes. Vostè ha arribat a dir que ara se sent més alliberat i segur. És gaire diferent la forma de treballar i jugar amb ell de la que van viure el curs passat?

Cada cos tècnic és diferent i té les seves formes d'entrenament. Sánchez Flores i el seu cos tècnic són persones molt professionals, dedicades al cent per cent a entrenar i fer que les coses surtin bé. Aquesta insistència fa que el jugador estigui còmode, que sàpiga què ha de fer en tot moment, i jo em trobo molt còmode amb aquesta forma de treballar. Ens sentim amb confiança. Hi ha hagut moments difícils durant la temporada i ell ens ho ha fet veure amb tranquil·litat i normalitat; ens deia que si seguíem treballant igual, les coses sortirien bé, i així està sent. Esperem que a la segona volta siguem una mica més forts i estiguem més amunt. Jo sóc ambiciós.

En el terreny individual, està registrant la seva millor primera volta, amb set gols. Què creu que ha millorat en els últims mesos?

Jugo amb més confiança, estic disfrutant en cada partit i el fet que el nivell dels companys sigui molt alt fa que pugi el nivell col·lectiu i el d'un mateix. S'arriba més a porteria i es generen més ocasions. Ara estem insistint més a arribar i a fer ocasions, i al final els davanters acaben tenint més opcions per fer gol.

Al llarg del curs han provat dues variants, 4-4-2 i 4-2-3-1. Com se sent més còmode, al costat d'un punta o amb un mitja punta per darrere?

Em sento còmode com més còmode se sent l'equip. Jo treballo per fer el que em demani el cos tècnic. Si és com a punta, encantat, ja que és el que he fet tota la meva vida, però si és a la mitja punta, enllaçant mitjos i davanter, també. Tots hem de treballar per l'equip.

L'Espanyol viu la major part de temps als dos primers terços de camp. Com afronta un davanter haver de viure tants minuts allunyat de l'àrea rival?

El que volem és anar cada cop més amunt, és una cosa que treballem. Hi haurà rivals que ens permetran pressionar més amunt, d'altres que ens exigiran esperar més enrere, això dependrà molt del rival. Nosaltres estem insistint que cada cop cal pressionar més amunt, en bloc, però és un procés. El primer que defensa és el davanter amb la pressió. Tot equip s'ha de mentalitzar que el davanter és un defensa més. S'hi ha de seguir insistint. A la segona volta potser cal fer un pas endavant, fer més fort el bloc defensivament i ofensivament, anar agafant els errors que hem fet i millorant-los per consolidar-nos. Treballem moviments per tenir diferents aspectes de joc en atac i en defensa.

Se'ls fa estranya la situació que viu Felipe Caicedo?

No m'agrada parlar de la situació d'altres jugadors. El Felipe és un jugador més de l'equip, igual d'important que tots, i passa per una situació que només és ell qui la pot explicar. Al vestidor hi ha molt bona relació amb tothom i sabem que tots som importants, perquè tots poden entrar en qualsevol moment.

El podria substituir Sergio García. Va ser un referent per a vostè?

Sempre m'he fixat molt en els davanters i en els seus moviments, ja que tots tenen algun moviment que els caracteritza, i és bo aprendre'n. De petit, quan entrenava a l'Espanyol, em fixava en Tamudo. Després al Vila-real em fixava en Giuseppe Rossi i Nilmar. Sergio García és un jugador 'top', té qualitats increïbles i és especial. Estaria encantat que estigués aquí, milloraria el nivell de la plantilla. De moment som els que som, però si arriba algú, hi estarem a mort.

Contra el Granada va exercir per primer cop de capità de l'Espanyol en partit oficial. Li agrada assumir galons a la gespa?

És un orgull poder portar el braçalet de capità de l'equip del meu cor, això sempre és un extra de felicitat. Intento ajudar l'equip, és una responsabilitat afegida, però estic encantat de poder assumir-la. Estem aquí per ajudar tots els companys.

S'imagina sent capità de l'Espanyol?

És una cosa que agrada, però ara mateix, els tres capitans que tenim, Javi López, Víctor Sánchez i Víctor Álvarez, són dels millors que ho poden fer i que millor ens poden representar al vestidor. Si algun dia em toca, estaria encantat d'assumir aquesta responsabilitat.

Porta 21 gols a Primera amb 24 anys. Tamudo en va fer 146. Es veu capaç d'atrapar-lo?

Tamudo és una referència. Sabem tot el que va aportar aquí, i per fer tants gols com ell cal tenir una mitjana molt bona. Jo intento fer el màxim de gols que puc, i encara que ara no m'agrada parlar del futur i sé que és difícil, evidentment m'agradaria. He de treballar per fer tots els gols que pugui.

Si li pregunto per un somni ambiciós en el terreny individual i un altre en el col·lectiu, què diria?

M'encantaria guanyar un títol amb l'Espanyol, i també disputar competició europea. Seria un somni fet realitat. Individualment, aquest és també el meu objectiu. A tothom que està aquí li agradaria aixecar un títol i tornar a estar amb els grans d'Europa com passava abans.