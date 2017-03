Un eficaç Cadis s'emporta els tres punts de Montilivi (1-2)

Acostumats els homes de Machín a comptar els partits per victòries a Montilivi –en sumaven vuit de forma consecutiva–, s'han endut una decepció: el Cadis ha tallat la ratxa d'arrel i s'ha endut la victòria en una tarda en què els gironins, tot i intentar-ho, han vist com el seu avantatge disminuïa fins als vuit punts a la segona posició que dona l'ascens directe a Primera.

L'empenta inicial del Girona no ha anat acompanyada de la precisió habitual. Samuele Longo ha tingut dues ocasions abans que el Cadis tirés d'ofici i Ortuño –al minut 16– fes bona la seva condició d'ex per avançar els andalusos, amb un xut ras ajustat al pal esquerre de la porteria defensada per René. Quatre minuts més tard, Álvaro semblava donar el cop de gràcia definitiu aprofitant una badada defensiva que l'ha deixat totalment sol a l'interior de l'àrea.

Si per algun aspecte destaca aquest Girona, però, és per la competitivitat, fet que ha comportat un autèntic setge després del descans: Borja García, amb un xutàs que ha impactat al pal dret de la porteria de Cifuentes, ha engrescat una afició que ha vist com Longo –a 25 minuts per al final– es treia de la màniga una espectacular xilena que ha animat els darrers minuts. Portu i Kiko Olivas, ja al tram final, han tingut les ocasions més clares per sumar un punt que hauria sigut d'or.