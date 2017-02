L'Spar Citylift Girona jugarà la final de la Copa de la Reina per primer cop

L' Spar Citylift Girona ha vençut 71-78 al Lacturale Araski a la primera semifinal de la Copa de la Reina i estarà aquest diumenge (20.30 h) per primera vegada en la seva història a la final d'aquest torneig. El rival serà el Perfumerias Avenida, que no ha patit a semifinals contra el Gernika (48-72).

Les amfitriones partien com clares favorites en aquest partit, però no ha estat fins a l'últim quart quan han aconseguit fer-se amb la victòria. El duel ha començat amb el conjunt basc molt concentrat, coneixedor de què havia de fer un excel·lent partit per superar l 'Spar Citylift en la seva pista i amb el públic a favor seu.

Amb aquesta consigna i en tan sols cinc minuts, les d' Urieta ja guanyaven (13-7), però les amfitriones han reaccionat amb rapidesa a aquest inici dubitatiu i, abans d'arribar-se al final dels primers deu minuts, ja s'havien col·locat per davant (15-16, min.9). La lluita mostrada ahir en el seu partit de quarts ha reaparegut avui i, lluny de posar-li les coses fàcils a un rival més descansat, el Laturale Araski ha aconseguit tancar el primer quart amb un lleuger avantatge (20-16).

El conjunt català ha sortit en el segon període amb una altra actitud i, amb un ràpid parcial de 2-9 de la mà d' Helena Oma, s'ha situat per segona vegada en el partit per davant al marcador (23-25, min.14). Roselis Silva, amb 14 punts, era la gran basa ofensiva del Araski, que en aquest segon quart ha baixat notablement la intensitat defensiva però que seguia amb avantatge en el partit gràcies a l'excel·lent actuació de la veneçolana (37-34, min.20)

En la represa, el conjunt d 'Èric Surís ha posat una marxa més i, en només cinc minuts, ha remuntat el partit i s'ha situat amb un avantatge de cinc punts (41-46) amb una gran actuació d'Ibekwe i Spanou, que ha millorat el seu rendiment en aquest tercer quart.

El conjunt basc no volia donar el seu braç a torçar i, amb lluita i intensitat defensiva i l'exhibició en atac de la base veneçolana, seguia viu en el partit, tot i que cada vegada la distància era major per a les amfitriones, que han aconseguit augmentar el seu avantatge fins a set punts (48-55, min.29)

L'últim període ha seguit amb la mateixa emoció que havia estat present en tot el partit i el conjunt basc, que ha arribat a estar nou punts per sota en aquest mateix quart, ha aconseguit empatar el partit a 64-64 en el minut 35 després d'uns minuts en els quals les d' Èric Surís s'han quedat sense idees en atac. A falta de poc més d'un minut per al final i amb el marcador empatat a 66, Noemí Jordana ha anotat un triple que situava les amfitriones més a prop de la seva primera final.

El Lacturale Araski ha pagat cars els nervis i ha errat dos atacs consecutius que ha aprofitat l'Spar CityLift per a, amb tres tirs lliures, posar-se amb sis d'avantatge (66-72, min.39).

Les noies d' Urieta ho han intentat fins al final, però el seu rival no s'ha relaxat i ha estat encertat en els tirs lliures decisius, que han situat el resultat final de 71-78.