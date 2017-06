El Girona ampliarà l'aforament de Montilivi en 2.500 localitats

El Girona FC, que va aconseguir ahir l'ascens a Primera Divisió per primera vegada en la seva història, ampliarà l'aforament del camp de Montilivi en 2.500 localitats, segons han confirmat avui tant l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, com el president del club, Delfí Gelí. En declaracions a RAC1, Madrenas ha comentat que l'aforament s'augmentarà mitjançant la instal·lació de grades supletòries a la zona de preferent.

"S'estan fent estudis geològics perquè el terreny és una mica complicat. Possiblement si això es pot fer s'augmentaria l'aforament en 2.500 persones més", ha dit. "Si més endavant tot va bé, en el gol nord també es poden posar més localitats en una altra grada per a 3.000 persones més", ha indicat.

Madrenas ha explicat que l'ascens "no només afectarà sobre l'esportiu", també serà important per a l'economia de la ciutat: "Ens tornarà l'optimisme".

"El Girona FC serà una gran empresa. Els pressupostos es multiplicaran per quatre i passaran a 40 i escaig milions d'euros. És com si haguéssim atret una gran empresa nova a la ciutat", ha dit. El president de l'entitat, Delfí Geli, ha confirmat l'ampliació de les localitats de l'estadi perquè "hi ha molta demanda" al respecte.

Geli ha qualificat de "molt profitosa" l'estreta relació existent entre el Girona i el Manchester City. "És una relació que ara mateix té bona sintonia, anem a veure com va evolucionant", ha indicat. El secretari tècnic de l'entitat, Quique Cárcel, ha recordat que la primera divisió té "una exigència brutal", però ha comentat que fa "diversos mesos" que estan treballant en el projecte.

"Tenim pactada (alguna incorporació), però no tancada. No puc dir noms per respecte als nostres professionals", ha comentat. Cárcel ha explicat que ara és un dels moments més difícils des que es va fer càrrec de la secretaria tècnica el 2014. "Hi ha jugadors que no continuaran, però també hi haurà altes", ha dit.

Respecte a la continuïtat del tècnic Pablo Machín, al qual se li vincula amb equips com Las Palmas, Cárcel ha recordat que és "el conductor que ens ha portat fins aquí i es mereix tot el respecte. Té un any de contracte, ha estat una persona bàsica en l'ascens i el que més m'agradaria és que continuï"