Aleix García vindrà cedit del City al Girona i Maffeo seguirà a Montilivi

El telèfon del director esportiu del Girona, Quique Cárcel, amaga els secrets més ben guardats en uns dies de màxima activitat als despatxos de Montilivi. El futur que se li presenta al conjunt gironí és apassionant. Però també afegeix una responsabilitat que Cárcel assumeix amb discreció i treball, dos dels valors més importants de l’arquitecte del millor Girona de la història.

Mentre la ciutat i l’equip segueixen en un núvol de felicitat que no té intenció d’anar-se’n, Cárcel està cuinant el plat més exquisit de tots els idealitzats fins a aquest moment. Sense cap tipus d’oficialitat, el cert és que Marc Muniesa és un dels jugadors que més agrada a la direcció esportiva del Girona. I ell, present a les celebracions que es van dur a terme aquest dilluns, somriu hàbilment. Amb contracte vigent amb l’Stoke City fins al 2019, l’esquerrà de 25 anys nascut a Lloret de Mar encaixaria a la perfecció dins el prototip de jugador que es busca per a la defensa: ràpid, polivalent i amb bona sortida de pilota.

La de Muniesa, però, no és l’única via oberta que hi ha. Tot sembla indicar que la relació entre el Girona i el Manchester City creixerà els pròxims dies: a banda de repetir-hi 'stage' de pretemporada, es faran oficials alguns dels noms que integraran aquest projecte tan llaminer. La continuïtat de Maffeo per una temporada més i el nom d’ Aleix García, el migcampista d'Ulldecona del City, sonen amb força aquests dies a Montilivi. D’altra banda, el Girona està a l’espera d’iniciar el canvi de gespa. De fet, a causa de totes les remodelacions que es duran a terme aquest estiu ha demanat començar la lliga com a visitant.