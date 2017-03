El Girona rep el Rayo amb l'objectiu de recuperar el camí del triomf

El Girona, que ha encadenat tres derrotes consecutives -dos en Lliga i una a la final de la Copa Catalunya-, vol consolidar la segona posició de la taula guanyant al Rayo (20.30 h), que està en plena lluita per la salvació i necessita els punts per mantenir les seves opcions de permanència i no tornar al descens. Els de Pablo Machín es troben en un moment de dubtes i necessitat de punts, ja que han caigut en competició de lliga davant rivals directes i han passat de poder estar a catorze punts del tercer a estar a vuit.

El conjunt gironí vol recuperar sensacions i tornar a guanyar a casa, on no perdia des de desembre de 2015 i on havia acumulat vuit victòries consecutives. Per a aquest partit, Pablo Machín tindrà les baixes segures de Mójica, per contracte a l'estar cedit pel Rayo, i de Ramalho i Richy per lesió, mentre que Pere Pons, Longo, Juanpe i Alcalá han tingut molèsties durant la setmana, però s'espera que arribin sense problemes.