El Girona cau al camp d’un Llevant imparable (2-1)

El Girona no va poder aprofitar les ensopegades dels seus perseguidors per quedar a un pas de l’ascens a Primera i va caure per 2-1 al camp del Llevant. L’equip valencià queda a un gol de proclamar-se matemàticament campió de Segona gràcies als gols de Morales (7’) i Rober després d’una bona jugada de Casadesús (63’). En el minut 78, Samuele Longo va fer el gol d’un Girona que, quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, treu 7 punts al Getafe i 9 al Tenerife. Els atacs finals dels homes de Pablo Machín no van poder fer forat en la defensa de l’equip granota.

El Nàstic segueix en descens

El Nàstic de Tarragona, per la seva banda, va empatar a casa amb l’Oviedo (2-2). Els asturians es van posar ràpidament 0-2 al marcador, però a la segona part Tejera va empatar i va salvar un punt que permet al Nàstic superar l’Elx. L’equip tarragoní, però, segueix en zona de descens, tot i que empatat a punts amb el primer equip que no baixaria, l’Alcorcón, pròxim rival del Girona. El Reus va caure per 1-0 al camp del Còrdova per culpa d’un gol de Rodri al minut 86. Amb aquest triomf, els andalusos surten d’una zona de descens on queda molt tocat el Mallorca, derrotat a Valladolid. L’equip mallorquí queda a quatre punts de la zona que li evitaria baixar a Segona B, on no juga des de l’any 1981.