El Girona guanya i s'acosta a Primera (3-1)

Enfortits després de sumar una victòria fonamental la setmana passada, el Girona ha fet un pas de gegant per ser la temporada que ve a la Primera Divisió. El conjunt de Pablo Machín ha tornat a oferir la seva millor versió i ha vençut 3-1 l'Osca, situat en zona de 'play-off'. Dos gols de Portu i Sandaza abans d'arribar al descans i un altre del mateix davanter del Girona al tram final han estat el premi per a un equip que acumulava 64 dies sense somriure a Montilivi. Massa per a un conjunt que s'ha quedat a només vuit punts –en poden ser menys si els rivals no ho guanyen tot– d'aconseguir una fita històrica.

La tensió inicial s'ha vist reflectida en uns minuts de tempteig en què l'Osca ha navegat molt més bé que el Girona. Fruit d'això, els aragonesos han gaudit d'una immillorable ocasió mitjançant un cop de cap de Vinicius que ha impactat al pal. A mesura que el partit ha madurat i amb el suport d'una afició que els ha donat suport en tot moment, els gironins s'han fet amos del joc. En només dos minuts, Portu i Sandaza –transformant un penal comès sobre ell mateix– han situat un 2-0 que Samu Sáiz ha retallat amb un autèntic golàs per l'escaire.

Sòlids en tasques defensives, la incertesa en el marcador s'ha mantingut a causa de la falta de contundència ofensiva: fins a tres un contra un ha desaprofitat l'equip de Machín, que ha certificat el triomf a l'última jugada del partit quan Sandaza –aprofitant un contraatac– ha fet esclatar Montilivi.