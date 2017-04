El Girona torna a perdre i s’autorecepta calma

Si algú creia que el Girona ja tenia pràcticament els dos peus a Primera Divisió, s’equivocava. Els de Pablo Machín van caure derrotats per 1-3 contra el Rayo Vallecano amb un guió calcat al de fa quinze dies davant el Cadis, quan dos gols als primers vint minuts van dinamitar bona part de les opcions dels gironins. Tot i reduir distàncies abans del descans, el Girona no va poder davant un conjunt madrileny que va ser superior en el còmput global. La bona temporada realitzada fins ara, però, permet que els gironins tinguin un coixí que suavitza l’impacte de l’ensopegada, tot i que a poc a poc es va desinflant.

No semblava que la nit havia d’acabar d’aquesta manera, perquè els jugadors del Girona van sortir amb un somriure als llavis a causa de la punxada del Cadis a Múrcia, i amb dues clares ocasions -mitjançant Portu i Fran Sandaza- als primers minuts que els visitants van contrarestar amb eficàcia: al minut 10, Santi Comesaña va rematar davant René per avançar uns madrilenys molt ben plantats durant tot el partit. Com si es tractés d’un malson, deu minuts més tard, una rematada de Trashorras posava el partit molt coll avall per al Girona. Però els de Machín no van deixar d’intentar-ho i, fruit d’això, un cop de cap d’Alcalá va fer creure que la remuntada era possible.

Angoixats per les presses i els nervis de veure’s contra les cordes, els locals, ja a la segona meitat, van estirar línies en busca del gol de l’empat, però van deixar uns espais al darrere que l’equip de Míchel no va desaprofitar. Javi Guerra, a plaer, va sentenciar el partit i va glaçar els ànims d’un Girona que no va ser capaç de retallar diferències en els minuts finals. L’afició a Montilivi va marxar veient com l’ampli avantatge que es tenia sobre el tercer classificat es pot reduir fins als sis punts depenent del resultat del Tenerife-Oviedo d’avui (18h, Movistar Partidazo).

Una final per al Nàstic

La conseqüència de la victòria del Rayo Vallecano afecta i ennegreix el panorama del Nàstic de Tarragona, que va veure com perdia una posició a la classificació. Els granes es juguen moltes opcions de salvació avui a casa (12h, LaLiga 1/2/3 TV) davant l’Almeria, també enfonsat a la zona baixa. Amb menys urgències, el Reus visita Lugo per intentar sumar tres punts que el mantinguin a la zona tranquil·la.