Montilivi s'omplirà per ajudar el Girona en el seu camí cap a Primera

El Girona, segon classificat amb set punts d'avantatge sobre el tercer, espera fer un pas definitiu cap a Primera amb una victòria sobre l' Alcorcón, que arriba a la cita reforçat moralment i amb la intenció de donar la sorpresa després de guanyar al Rayo en la darrera jornada. L'equip de Pablo Machin encara no podrà pujar a Primera, ja que el Getafe ha derrotat aquest divendres l'Elx (2-0), situant-se a quatre punts dels catalans.

Malgrat la derrota a Llevant de fa una setmana, el Girona segueix còmode en la segona posició i en cas de punxada del Getafe hauria pogut pujar per primer cop a Primera derrotant l'Alcorcón i esperant altres resultats, però l'ascens haurà d'esperar.

A Girona són conscients que tenen l'ascens a l'abast de la mà, com va explicar un dels capitans, Francesc Aday, que va assegurar que si l'objectiu no arriba aquesta setmana ho farà "la que ve".

Per al partit contra l'Alcorcón, Pablo Machín tindrà dues baixes sensibles al centre del camp, les d' Àlex Granell i Rubén Alcaraz. El primer es perdrà el partit per acumulació de grogues, mentre que Alcaraz no podrà tornar a jugar aquesta temporada per una lesió muscular, igual que Coris, en el seu cas a causa de l'operació al colze a la qual es va sotmetre la setmana passada.

L' Alcorcón viatja a Girona amb la intenció de donar la sorpresa, però sobretot sabent que la permanència passarà pel que faci a Santo Domingo, en on encara ha de rebre el Tenerife i en l'última jornada el Lugo, que previsiblement no s'hi jugarà res. Per a aquest partit no està disponible l'extrem Iván Alejo, sancionat. El Girona ha anunciat que no queden entrades disponibles, de manera que Montilivi registrarà un ple.

Derrota del Nàstic

Si el Girona somia, el Nàstic pateix. Derrotat per 2-0 al camp del Rayo, seguirà una jornada més en zona de descens. El Reus de la seva part, rep el filial del Sevilla i amb un triomf tindria la permanència a la butxaca.