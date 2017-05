El Govern aprofita l’altaveu internacional blaugrana

La potència de la marca Barça arreu del món és un caramel que la Generalitat sempre ha volgut aprofitar per associar-la a la marca Catalunya, però des del 2012 s’han accentuat els acords bilaterals. Des de l’inici de l’anomenat Procés, el club blaugrana ha cedit la seva imatge i el seu altaveu internacionals a diferents organismes catalans, cosa que ha permès obrir algunes portes que a la diplomàcia catalana li costava obrir. El Barça, per exemple, és membre del patronat del Diplocat (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya) des del 2013, un actor important en la projecció de Catalunya a l’exterior. Les accions del Barça amb el Diplocat sempre s’han mantingut fora de la política, però just a la frontera. Quan aquesta entitat público-privada organitza visites de polítics i periodistes estrangers que volen saber què està passant políticament a Catalunya, una de les visites obligades és el Camp Nou. Segons ha pogut saber l’ARA, el Barça sempre hi col·labora en tot el que pot, i fins i tot si algun visitant demana una foto amb algun futbolista el club intenta facilitar-la, si és possible. A finals de l’any passat, Xavi Hernández -excapità del Barça, ara a la lliga de Qatar- va convertir-se en un dels 38 membres del consell consultiu del Diplocat, un grup d’ ambaixadors vip de Catalunya al món.

Els acords del Barça amb el Govern, però, han anat més enllà. El novembre del 2012 l’Agència de Turisme de Catalunya va signar un conveni de col·laboració amb el club blaugrana per aprofitar alguns viatges a capitals europees en partits de Champions -però sobretot en les gires d’estiu a països més llunyans- per promocionar Catalunya com a destí turístic. L’acord també inclou poder fer publicitat del país a través de les potents xarxes socials del Barça. I el setembre del 2012 l’Institut Ramon Llull també va signar un acord amb el club, que es va renovar l’any passat. Quan el Barça juga un partit de Champions en una ciutat on hi ha una universitat amb la qual el Ramon Llull té un acord i on s’hi fan classes de català, el club participa en actes que associen l’esport i la cultura catalana.