Guardiola: "Crec que la junta actual ha après la lliçó i ara no posaria l'acció de responsabilitat"

"Em fa l'efecte que els que manen ara [al Barça] han après la lliçó i ara no haurien posat l’ acció de responsabilitat". Així de clar s'ha expressat Pep Guardiola a Catalunya Ràdio sobre l'arxivament del cas per part de la justícia. Preguntat perquè la junta del Barça no ho admet públicament això, ha respost: "Quan puguis entrevista al president, pregunta-li perquè no ho reconeixen", ha resolt enigmàtic. Guardiola, però, no ha volgut parlar gaire més d'aquest polèmic episodi en la història del Barça: " S’ha tancat una carpeta, molt content, i ja està".