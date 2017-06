Guardiola: "Estic segur que Valverde ho farà molt bé"

El tècnic del Manchester City, Josep Guardiola, està segur que el nou responsable blaugrana, Ernesto Valverde, "ho farà molt bé" com ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria professional.

Guardiola, que ha participat en el 'Johan Cruyff Memorial', un torneig benèfic a favor de la Fundació Johan Cruyff al Club de Golf El Montanyà, ha recordat que Valverde és "molt bon amic" seu, una persona "molt pròxima i un gran entrenador" al qual "no li donaria cap consell" en la seva nova etapa.

Preguntat sobre la feina feta per Luis Enrique Martínez en les últimes tres temporades al capdavant del Barça, Guardiola ha comentat que amb l'asturià els blaugranes van jugar fidels al seu estil. "Era un equip gairebé imparable", ha dit.

Sobre l'actual moment del Barça, Guardiola ha comentat que "el Barça és l'equip més competitiu dels últims 15 anys. Competitivitat significa guanyar cada setmana i en les lligues ningú ha aconseguit aquests èxits. Crec que no hi ha hagut cap equip tan competitiu que el Barça. La Champions és més curta, pots fer vuit bons partits, però és que la lliga és cada dia, per tant no hi ha millor equip i ho tornaran a fer", ha assegurat.

El secretari tècnic del Manchester City i exdirector esportiu del Barcelona, Txiki Begiristain, present també al torneig, ha assegurat avui que "no veu" Leo Messi en un altre lloc que no sigui el club blaugrana i ha avalat el fitxatge d'Ernesto Valverde com a tècnic dels catalans. "Com hem dit altres vegades, Messi anirà on vulgui jugar. Se'l veu tremendament feliç aquí i no el veig en un altre lloc", ha insistit Begiristain.

Sobre Valverde, ha comentat que "és un entrenador atrevit i dinàmic. La transició la fa bé, juga des del darrere i compleix perfectament amb el perfil del Barça", ha insistit.