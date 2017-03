Guardiola: "Els títols no em donen tanta felicitat com jugar com jo vull i a mi m'agrada"

L'eliminació de la Champions a mans del Mònaco no ha esborrat el somriure de Pep Guardiola, que tot i reconèixer la tristesa que va suposar acomiadar-se tan aviat de la màxima competició europea, té clar que el seu és un equip que ha de seguir creixent. "Hi havia moltes expectatives posades, però era el primer cop que molts dels nostres jugadors, com Stones o Sané, participaven regularment en grans escenaris d'aquesta competició. Són gent jove i és un procés", ha comentat el tècnic de Santpedor en la prèvia del partit que el City afrontarà diumenge contra el Liverpool.

"La temporada vinent serà millor, tenim molts jugadors joves a qui cal construir, cal que creixin, equivocar-se i millorar", ha insistit el preparador català, que s'ha defensat de les crítiques rebudes aquests dies després de caure amb el Mònaco: "Vam generar ocasions, però hem de defensar millor. A la Champions, en qualsevol eliminatòria, pateixes almenys uns minuts; ells a la segona part només ens van crear una ocasió i va ser la del gol". Defensar millor, ha insistit, és "el repte per a la propera temporada".

Guardiola, que s'ha mostrat satisfet per la manera com va "competir" el seu conjunt, ha volgut deslligar el seu èxit personal dels títols aconseguits. "Excepte un club que guanyarà la competició, la resta perdran, i els seus mànagers i directors esportius hauran de millorar els seus equips. El City és un equip renovat fa set anys amb aquest xeic, i també depèn dels resultats". Malgrat insistir-li per la quantitat de diners invertida pel seu club, el tècnic català ha especificat que els títols no són el seu principal objectiu: " Els títols no em donen tanta felicitat com jugar com jo vull i a mi m'agrada, com fa Klopp al Liverpool". Així mateix, Guardiola s'ha proposat com a meta tornar a alçar títols: "Tinc més poder que mai com a entrenador en un club, vull veure si soc capaç de fer-ho".