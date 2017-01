Guardiola pateix la seva pitjor derrota com a tècnic en Lliga

Des que va debutar com a tècnic amb el Barça B, Pep Guardiola mai havia perdut un partit de Lliga per 4-0. Però el seu Manchester City va caure per aquest resultat a Goodison Park contra l’ Everton de Ronald Koeman en una actuació frustrant per al City, que va arribar a tenir el 71% de la possessió però no va poder convertir aquest domini de la pilota en efectivitat. L’Everton, amb un gran partit dels joves Ademola Lookman i Tom Davies, va colpejar per l’esquena els citizens i de pas va ajudar una mica més el Chelsea d’Antonio Conte, ara mateix gran favorit per guanyar la Lliga anglesa.

El homes d’ Antonio Conte sumen 52 punts després de golejar per 0-3 el Leicester en el primer partit sense el seu golejador Diego Costa, que s’ha barallat amb el tècnic italià. I l’equip de l’oest de Londres veu com els seus principals rivals es van deixant punts. El City queda en la cinquena posició, a 10 punts, i el Liverpool, que podria haver-se posat a cinc punts, va empatar el gran clàssic del futbol anglès a Old Trafford contra el Manchester United de Mourinho (1-1). Si els red devils queden sisens amb 40 punts, el Liverpool queda empatat a la segona posició amb el Tottenham de Pochettino, amb 47 punts. L’ Arsenal de Wenger és quart amb 44 punts. El Chelsea ha guanyat 15 dels últims 16 partits de Lliga, amb una sola derrota, precisament contra el Tottenham.

15 Victòries En les darreres 16 jornades porta el Chelsea

El City, doncs, queda destinat ara mateix a lluitar per ser a la Champions, en espera de veure si la baixa de Diego Costa acaba afectant a no un Chelsea imparable. Al camp de l’Everton, els de Pep Guardiola no van tenir resposta al joc físic i efectiu del conjunt local. Amb un rival més ben situat i, sobretot, amb més bona forma física, els locals es van avançar en la primera part amb un gol de Lukaku (min. 34), en l’única arribada a la porteria de Bravo. El City tenia la pilota i rondava l’àrea local, i va fer mèrits per marcar, però la sort no va estar del seu costat. “Ens ha passat massa vegades aquesta temporada, que dominem i tenim ocasions però a la primera que t’arriba el rival, et marca. I això és dur per als jugadors”, va analitzar Guardiola.

“Ens ha passat massa vegades aquesta temporada, que dominem i tenim ocasions però a la primera que t’arriba el rival, et marca. I això és dur per als jugadors” Pep Guaridola Entrenador del City

El segon temps va començar amb una altra diana local, de Kevin Mirallas, quan només s’havien disputat dos minuts (min. 47). Un revés afegit al conjunt de Guardiola, que a partir d’aquí va anar a remolc. Així, l’ Everton va poder aprofitar el desconcert del rival per fer encara més gran la ferida del City amb els gols de Tom Davies (min. 79) i Ademola Lockman (min. 90). “No hem sigut prou forts a l’àrea. Som un equip amb molta qualitat però que no és prou golejador”, va afegir el de Santpedor. El Manchester City va encaixar la seva cinquena derrota a la Premier i va patir, per segona vegada aquest curs, una golejada dura, similar al 4-0 rebut al Camp Nou. A la Premier, el Leicester també va anar guanyant per 4-0 al City, però aquell duel va acabar 4-2. Guardiola va deixar clar que no canviarà el seu estil, però la premsa anglesa va criticar durament els resultats d’un equip que s’ha gastat molts milions per competir. Gairebé tants com el United, que va per sota a la classificació. Manchester és ara mateix una ciutat trista.