Guardiola: "M'agradaria acabar com he començat, potser amb una acadèmia per a joves"

El tècnic del Manchester City Pep Guardiola ha concedit una entrevista a la web del club en què, durant una estada a Abu Dhabi, va repassar alguns temes, com la seva adaptació a la Premier, el talent dels joves del club 'citizen' o plans de futur com ara una possible acadèmia que porti el seu nom.

El preparador de Santpedor ha destacat la igualtat que s'ha trobat a la lliga anglesa, i que creu que s'exportarà a la resta de lligues: "Ara és molt difícil guanyar vuit o nou partits seguits. Penso que al futbol o al bàsquet, en el futur, cada cop hi haurà més igualtat. La competició i els competidors són millors, hi ha molts grans pressupostos i els rivals coneixen els secrets dels adversaris".

Per competir al màxim nivell, segons Guardiola, cal cuidar tots els detalls, encara que això comporti establir certes restriccions en aspectes com el menjar. "M'agradaria deixar-los menjar el que vulguin. En el passat passava, però aleshores no jugàvem la quantitat de partits d'ara, ni amb aquesta intensitat. Ara potser fem el doble de quilòmetres que abans, gastem més energia i cal recuperar-nos", ha apuntat el tècnic català, que ha explicat que ja prepara amb Txiki Begiristain la pròxima temporada amb el City. "Estem mirant a curt, mitjà i llarg termini, com en els casos de Leroy Sané o Gabriel Jesús. Com més joves siguin, millor".

El planter del City

"El City ha d'estar molt orgullós per l'acadèmia que té. Hi ha quatre o cinc jugadors joves que estaré encantat que estiguin aquí molts anys", ha comentat Guardiola, que s'ha tornat a desfer en elogis del futbol base del club a què entrena, i ha assegurat que a alguns d'ells se'ls endurà per fer la pròxima pretemporada amb el primer equip. "Ells han de saber que estem aquí, que no els podem fer jugar si no tenen talent, si no poden o volen assumir el repte. Però depèn d'ells".

Guardiola, a més, ha reivindicat "el talent" com la principal aptitud que han de tenir els joves, per sobre del físic o d'altres característiques. "Qui sigui ràpid serà ràpid, qui sigui alt, serà alt. L'important és el talent, encara que no sempre és suficient. Els joves han de saber que no són prou bons, només un 10% del que poden ser, i que tenen molt per millorar. He entrenat jugadors de 28 i 29 anys que encara podien ser millors, que amb 32 anys podien aprendre".

El tècnic també ha anticipat que, en el futur, li agradaria tornar als orígens. Potser, amb una acadèmia que porti el seu nom. "Potser és l'única manera. M'agradaria acabar on he començat. Però dependrà de com visqui, si em moc més. M'agradaria ser entrenador els pròxims anys, però potser acabaré on he començat".

El golf, més que una passió

Guardiola ha explicat què té el golf que l'atrau tant: "M'encanta per diversos motius: l'entorn, la pau de jugar en la natura, que no hi ha àrbitres i les normes són per a tothom. Els nostres partits estan molt influenciats per les decisions dels àrbitres, per bé i per mal". Uns arguments que, per al tècnic català, converteixen el golf en l'esport " més just" que coneix. " Competeixes amb tu mateix. No importa el que passa al costat o darrere, no hi ha influència dels adversaris. Per això és fascinant".

Aquest esport el va compartir un temps amb Johan Cruyff, a qui també ha elogiat: " La seva influència va ser enorme, va canviar la mentalitat de l'Ajax i del Barça, la seva influència és incomparable. Ha estat la personalitat que més ha influït en el futbol en els últims 50 o 60 anys. Molts jugadors que van estar a les seves mans ara estem entrenant. Mai podrem tornar-li el que ha fet per nosaltres".