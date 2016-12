Hem bufat moltes espelmes el 2016

Citroën AX: 30 anys

L’objectiu d’aquest cotxe era substituir el Visa, hereu del mític 2 CV. La crisi del petroli del 1979 obligava a pensar en productes com aquest, nascut el 1986. En van fer 2.400.000. Al seu moment tenia una aerodinàmica molt bona i una estètica sorprenent. Destacava per ser el turisme urbà més lleuger. Les campanyes publicitàries de llançament van ser innovadores.

Kadett/Astra: 80 anys

El primer Opel Kadett va destacar, sobretot, pel preu: 2.100 marcs alemanys que, el 1936, era un preu molt assequible. Per això, des de llavors, s’han venut més de 24 milions dels dos compactes més famosos de la marca: aquest i l’Astra. L’últim gran premi de l’Astra ha sigut la distinció Cotxe de l’Any del 2016, i se n’han fet més de 275.000 comandes.

Fiat 124 Spider: 50 anys

El van presentar al Saló de Torí del 1966. De les diferents versions que van mostrar de cop, la descapotable era la més emocional : un tracció al darrere, de 90 CV, que valia 1.550.000 lires italianes. Aquell cotxe va anar canviant fins a l’última generació, que es va acabar poc després del 1983. Ara ha tornat, enfocat també al mercat americà: un roadster de 140 CV molt elegant.

Seat Alhambra: 20 anys

Per celebrar les dues dècades del primer monovolum fabricat per Seat, amb capacitat per a 7 ocupants, la marca ha tret una edició especial que destaca pel seu nivell d’equipament. L’Alhambra va néixer el 1996, en paral·lel al Ford Galaxy i el VW Sharan, ja que els tres vehicles utilitzaven la mateixa plataforma. Se n’han venut més de 400.000 unitats des de llavors.

Ford Fiesta: 40 anys

Un cotxe molt important per a l’economia espanyola, ja que va permetre fer la fàbrica d’Almussafes. Van començar a fabricar-lo el 1976 i ara ja s’han fet més de 17 milions d’un dels cotxes més representatius de la història de Ford a Europa, dels quals cinc han sortit de la factoria valenciana. La nissaga dels Fiesta que han presentat recentment és la sisena generació.

Seat 850: 50 anys

Va ser considerat com el germà gran del 600, ja que tenia més espai interior i capacitat de maleter, i millors prestacions. El van presentar a la Fira de Barcelona del 1966. Amb el temps, n’hi va haver diverses versions, amb carrosseries de 2 i 4 portes. La més popular va ser la Coupé (amb la variant Sport Coupé), i la Spider va ser el primer descapotable fabricat per Seat.

Outlander: 15 anys

El vam conèixer al Saló de Detroit del 2001. Des d’aquell moment aquest Mitsubishi ha canviat moltíssim. Ara el protagonisme absolut el té el model PHEV, que van presentar fa tres anys i que s’ha convertit en l’híbrid que es pot endollar més venut de tot el món. Al mercat estatal s’han venut 15.000 Outlander, amb uns resultats que s’han disparat els tres últims anys.

Toyota Corolla: 50 anys

És el cotxe més venut de la història, amb 44 milions d’unitats a tot el món des que el van començar a fabricar el 1966, 30 anys després de la fundació de la marca. La primera versió oferia 40 CV de potència. Amb el pas del temps hi ha hagut 11 generacions d’aquest cotxe. El fabriquen actualment en 13 països, i cada any se’n venen 1,3 milions d’unitats en més de 150 mercats.