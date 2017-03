La Santboiana protesta: “Hem perdut la primera part als despatxos”

La UE Santboiana està dolguda per la decisió de la Federació Espanyola de Rugbi (FER) d’escollir l’estadi José Zorrilla de Valladolid. El club volia que es disputés en un camp neutral -l’altre finalista és El Salvador, de la capital castellana-. “És un hàndicap. Ells ja hi han jugat, nosaltres no; ells seran a la seva ciutat, nosaltres haurem de viatjar; ells dormiran a casa seva i nosaltres en un hotel”, comentava Miquel Martínez, president de la Santboiana, en una compareixença a l’Ajuntament de Sant Boi per valorar la decisió.

El club, contrari a jugar la final en aquest estadi, havia proposat diferents opcions per evitar jugar precisament a Valladolid. Sobre la taula hi havia opcions com Torrelavega o Logronyo, però finalment la FER ha escollit Valladolid, “l’única que no compleix el criteri de jugar en un camp neutral”.

“Com a junta hem perdut la primera part del partit als despatxos, la de jugar en un camp neutral. Però la segona part és la que compta i estem convençuts que la guanyarem”, deia Martínez. “No estem satisfets amb la decisió, però l’assumim i fem una crida a tots els santboians perquè animin l’equip, que segur que sortirà campió”, afegia l’alcaldessa Lluïsa Moret.

Club i ajuntament han anunciat que estan treballant per organitzar packs de viatge amb “preus assequibles” per anar a la final del 30 d’abril.