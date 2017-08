Hermetisme del club a l’espera de presentar Paulinho

Just quan el seu equip, el Guangzhou Evergrande, defensava el liderat de la lliga xinesa amb gols dels brasilers Goulart i Alan, el seu compatriota Paulinho volava cap a Londres, on va aterrar durant el partit d’anada de la Supercopa d’Espanya. El migcampista brasiler tenia permís dels xinesos per desplaçar-se fins a Europa, on esperarà el senyal final abans de volar a Barcelona i ser presentat com a nou futbolista del Barça. Paulinho hauria de ser presentat aquesta setmana, segurament dijous, malgrat que el club continua mantenint un hermetisme total sobre el cas. Pep Segura, el director esportiu blaugrana, ho va deixar clar en ser preguntat per Televisió de Catalunya sobre Paulinho: “No podem confirmar res. Estem treballant per millorar la plantilla. Fins que no sigui oficial, no podem dir res”. Tot i això, el jugador va ser acomiadat per Zheng Zhi, el capità del Guangzhou: “El seu fitxatge pel Barça és un honor. No només per a Paulinho, sinó sobretot per a tots els clubs de la lliga xinesa”. També Luiz Felipe Scolari, el tècnic dels xinesos, va comentar: “Quedar-nos sense Paulinho és una gran pèrdua per a l’Evergrande, però també un reconeixement al futbol xinès. Vol dir que els grans clubs del món estan atents a la nostra lliga”.

El Barça encara treballa en les operacions de Paulinho, de Dembelé -que continua apartat al Borussia Dortmund, perquè ha demanat d’anar-se’n- i de Countiho, del Liverpool. El club blaugrana confia a poder rebaixar el preu d’aquests dos futbolistes, perquè ara mateix valen en conjunt més de 130 milions.

Suposicions amb Neymar

Pep Segura també es va referir a Neymar i a les paraules de Piqué, que dissabte va afirmar que al juny ja sabia que el brasiler volia marxar. “Oficialment ningú sabia res de Neymar, fins al dia 2 d’agost quan ho va dir a l’entrenador. Eren suposicions”, va argumentar Segura.