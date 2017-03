Hi haurà un damnificat pel retorn d’Iniesta contra el PSG

En l’última i gran prova abans de rebre dimecres que ve el PSG al Camp Nou, el capità Andrés Iniesta es va quedar a la banqueta i va tenir poc més de vint minuts per intentar demostrar que ha recuperat la seva millor versió, el ritme que admetia que no tenia fa tot just quinze dies. Dues setmanes després de tocar fons, el manxec ni està malament físicament ni li han guanyat la partida la resta de migcampistes. Ho va deixar clar Luis Enrique, taxatiu com poques vegades per assegurar que el capità estarà en l’onze titular del pròxim partit: “L’Andrés s’ha de cuidar, i cada vegada més. Arriba en les millors condicions al partit de Champions”.

El tècnic asturià va explicar que la decisió de no fer-lo jugar d’inici era consensuada amb el mateix futbolista, i va assegurar que el millor era “dosificar-lo” contra el Celta per arribar en plenitud al duel de dimecres: “Amb 25 minuts en té prou per donar-nos un gran partit contra el PSG”. El problema per al tècnic blaugrana, si això és un problema, és el gran partit que van fer els futbolistes que juguen en la mateixa posició que el de Fuentealbilla. Tant Sergi Roberto com Rakitic -fins i tot Rafinha- van recuperar la seva millor versió i, per tant, algun dels titulars ahir haurà de tornar a la banqueta després de fer un gran partit. Per posició, el croat seria l’assenyalat, tot i que Rafinha podria entrar en aquesta travessa, un canvi que implicaria algun canvi tàctic addicional.

Luis Enrique va seguir amb el patró que acostuma a utilitzar amb els canvis: jugador que entra en la mitja hora final, titular en el pròxim partit. El capità, des que va tornar de la seva lesió muscular fa un mes, només ha jugat dos dels set partits com a titular, i mai completant els noranta minuts: 70 minuts contra l’Atlètic de Madrid, 71 al Parc dels Prínceps contra el PSG. Els grans partits, tot i que Iniesta pugui estar lluny del seu millor moment, són encara per a ell. Falta per descobrir qui serà el damnificat.

Tampoc va sortir en l’onze titular Javier Mascherano, un jugador de galons i caràcter que va donar descans a Busquets en la mitja hora final. Amb Piqué inamovible i Umtiti reivindicant-se com a indispensable, les opcions de l’argentí passarien per suplir Alba, però el canvi de sistema defensa-atac, de quatre a tres jugadors al darrere, fa que Alba es pugui adaptar millor al sistema.

Una riquesa tàctica que va destacar Luis Enrique des de la sala de premsa. El nou dibuix ha donat molt a un vestidor amb dubtes després del 4 a 0 de París. “Després de veure aquests partits, [el 3-4-3] ens reforça clarament, hem trobat més els passadissos interiors, hem trobat més a Messi del que normalment el trobem”, va explicar l’asturià.

El tècnic del Celta, Eduardo Berizzo, va admetre que esperaven un Barça capaç de jugar de “diferents maneres”, un escenari que podria repetir-se contra el PSG dimecres. El del Celta va ser un excel·lent examen per a la Champions, com va reconèixer el mateix Luis Enrique: “Si hagués de firmar un guió per al partit de Champions, seria el d’aquests dos últims dos partits”.