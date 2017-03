El polític rus Igor Lebedev proposa legalitzar la violència del hooliganisme

El responsable d'animar als hooligans russos a mantenir la violència durant l'Eurocopa de França de l'estiu passat, el polític rus Igor Lebedev, ha proposat legalitzar aquest fenomen i convertir-lo en un esport. Lebedev, membre del partit de l'oposició Liberal Democràtic i de la junta directiva de la F ederació Russa de Futbol, ha publicat al web del seu mateix partit un seguit de normes per la 'Draka' -la paraula russa que equival a la lluita-, que voldria convertir en una competició amb en estadis amb "milers d'espectadors".

L'esport consistiria en una baralla entre 20 membres desarmats en cada costat, i segons Lebedev, Rússia seria "un pioner d'un nou esport". Els aficionats radicals de diferents aficions arribarien a llocs prèviament determinats i acordats, i s'enfrontarien entre si. Amb aquesta proposta, el diputat rus espera posar fi als problemes que viu el seu país amb el hooliganisme: "Podrien reconduir l'agressivitat dels aficionats en una direcció pacífica". Cal recordar que, durant la passada Eurocopa, Lebedev va fer dues polèmiques piulades: "Res malament amb els fans lluitant", va escriure primer, i "seguiu així nois, bona feina", després, en referència als violents incidents que van protagonitzar alguns radicals russos en ciutats franceses.

En la seva declaració, Lebedev també es mofa dels seguidors britànics: "L'orgull dels anglesos va ser ferit dues vegades: primer, quan el Mundial se li va donar a Rússia, i no a ells, i segon, quan no fa gaire, a Marsella, els nostres fans van acabar fàcilment amb els seus col·legues anglesos, que segueixen sent considerats els més formidables del món i invencibles". El diputat també critica França -"hauria d'estar millor preparada per aquest tipus d'esdeveniments" i que els seguidors anglesos "adorin trencar qualsevol cosa". Així mateix, defensa que els aficionats radicals russos no són hooligans: "Primer de tot, són aquells que pateixen pels seus clubs amb tot el seu cor els que organitzen el suport i promoció dels seus clubs, i encara que a vegades es barallen, només ho fan amb col·legues, sense tocar civils, això es compara favorablement amb els hooligans d'Anglaterra".

Les declaracions arriben uns mesos després que un grup d'aficionats russos, molts amb formacions d'arts marcials, amenacessin amb un "festival de violència" durant el Mundial de futbol que se celebrarà l'estiu de 2018. " Cap turista té cap motiu per témer viatjar el nostre país durant l'estiu de l'any vinent", insisteix Lebedev, que assegura que la policia garantirà la seguretat dels seguidors malgrat les amenaces dels seus propis aficionats.