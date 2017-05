Ingressen en un hospital psiquiàtric el futbolista anglès de l'Everton Aaron Lennon

L'extrem anglès de l'Everton Aaron Lennon va ser detingut diumenge passat per la policia de Manchester i posteriorment va ser internat en un hospital psiquiàtric, segons ha informat aquest dimecres el seu equip. Lennon, de 30 anys, internacional en 21 ocasions amb la selecció absoluta d'Anglaterra, va ser arrestat sota la Llei de Salut Mental i traslladat a una clínica mental, on està "rebent atenció i tractament per la seva malaltia, relacionada amb l'estrès".

"Una patrulla de la policia va ser avisada a les 16:35, aproximadament, després que diversos vianants es preocupessin pel benestar d'un home al carrer d'Eccles Old Road. Els agents van atendre a un home de 30 anys, que va ser detingut en aplicació de l'apartat 136 de la Llei de Salut Mental i traslladat a l'hospital, on està rebent tractament", va assenyalar la Greater Manchester Police (GMP) a través d'un comunicat.

Lennon, que va arribar l'Everton procedent del Tottenham Hotspur el 2015, primer com a cedit i més tard com traspassat, no juga amb el primer equip des del passat mes de febrer. Els mitjans britànics asseguren que el futbolista anglès es trobava desorientat a la localitat de Salford, als afores de Manchester, quan uns vianants van alertar les forces de l'ordre. "Moltes gràcies per tots els missatges per a l'Aaron. Li estem donant suport durant aquests moments tan durs i la seva família ha demanat privacitat", ha comunicat l'Everton.