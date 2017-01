"Amb una samarreta diferent, Messi hauria vist la vermella"

Luis Enrique es va mostrar molt satisfet amb la feina dels seus jugadors, però va deixar clar: “Amb aquest resultat, just, la Reial Societat intentarà fer gols a casa i donarà guerra. Encara no hi ha res fet, malgrat que és un molt bon resultat per tot el que significa poder guanyar aquí, en un estadi on sempre ens han costat les coses. Normalment a casa fem bons partits contra ells, però no podrem estar relaxats”. Eusebio, per la seva banda, va admetre: “Normalment tenim més control i més ocasions, però ens ha costat tenir la pilota, i quan la teníem, no aconseguíem crear perill”. L’exjugador del Barça va lloar el joc d’ Iniesta i va admetre que quan ell és baixa el Barça s’ha de buscar la vida d’una manera diferent: “Iniesta sempre aporta coses diferents, però el Barça igualment té molts recursos”. Sobre això, Luis Enrique va explicar que el va treure del terreny de joc per unes molèsties físiques que faran que sigui sotmès a unes proves avui.

Illarra critica els àrbitres

La Reial, per la seva banda, va criticar l’arbitratge de González González. “Sempre passa el mateix, sempre”, va dir el local Illarra, exjugador del Reial Madrid, en referència a l’arbitratge del partit, ja que ell va fer-se un fart d’intentar forçar la vermella de Neymar i Messi, ja que tenien una groga. Sense sort. Illarra es va mostrar especialment crític amb Messi, afirmant que si "portès una samarreta diferent, hauria vist la vermella"