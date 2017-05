Ja s’ho faran

Ja és una realitat. El Madrid jugarà la seva tercera final europea en quatre anys. No és el primer equip que ho aconsegueix però sí que seria el primer a guanyar dos trofeus consecutius en cas de doblegar la Juventus a Cardiff, fet fins ara inèdit. Sigui com sigui, és un èxit important i digne d’elogi però que no ens ha de fer perdre el nord. Per moltes finals a què arribi o títols de Champions que celebri, el seu model de club no és un exemple a seguir. No marcarà cap abans i després en el món del futbol ni serà objecte d’estudi i de lloances a nivell mundial. I no és una rabieta fàcil des d’un punt de vista barcelonista per comparar-lo amb l’etapa gloriosa d’ara fa uns anys amb Guardiola, Messi, Xavi i companyia. Al contrari. Ens ha de servir per adonar-nos que s’ha d’insistir en aquell model d’humilitat i constància. Un model del qual ens vam sentir orgullosos i que ens va fer veure que de totes les maneres de guanyar, aquesta era una de les que més ens agradava.

De fet, hem de fugir de la madriditis. Guanyin o perdin aquesta final, ens ha de ser absolutament igual. No ha de fer canviar ni una mica el plantejament de cara al futur blaugrana. Comença una nova etapa molt important. Amb entrenador nou i, per tant, projecte nou. És evident que no podem viure de records i que és molt difícil que es repeteixi aquella generació de jugadors del planter, però això no treu que no es pugui buscar un lateral esquerre o un migcentre del futbol base i no malgastar milionades per mitjanies que venen de fora. Tornar a apostar per jugadors a qui els agradi tocar la pilota amb estima i no donant puntades de peu de qualsevol manera.

I competir sempre. En el futbol es pot guanyar o perdre però no es pot permetre sortir derrotat d’un camp perquè el rival ha tingut més bona actitud que tu. Perquè aquest és el gran secret del Madrid. El que fa que en una competició curta com és la Champions obtingui més bons resultats que a la Lliga. Però a la final es trobarà amb un rival que també sap de què va això. Un equip capitanejat per un Buffon a qui el futbol li deu aquest títol. Una Juve que fa més de 20 anys que no guanya aquest torneig i que porta quatre finals consecutives perdent. I que, per tant, es mereix ser campió d’Europa. I així evitaria que el Madrid ho fos, esclar.

Sí, ja sé que he dit que hem de fugir de la madriditis, però no he dit que sigui fàcil. I si guanyen serà un final de temporada bastant amarg. Per tant, si la Juve es proclama campiona molt millor per a tots, o no?