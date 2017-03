Javi López, l'últim home de club blanc-i-blau

"Mai m'he vist fora de l' Espanyol, encara que no puc negar que hagi estat un curs difícil". Dia especial pel capità espanyolista Javi López, que ha oficialitzat la firma de la renovació fins el 2019 en un contracte que el lligarà fins, almenys, els 33 anys. Es podria ampliar fins el 2020 en cas que en el seu últim curs (2018-19), López disputi almenys 45 minuts en un mínim de de 20 partits.

"El Javi s'ha guanyat cada dia aquesta renovació, amb esforç, professionalitat i la manera d'involucrar-se amb el club", ha assegurat el conseller delegat Ramon Robert. Qui ha seguit amb els elogis ha estat el director esportiu, Jordi Lardín, que ha mostrat la seva satisfacció perquè algú del filial hagi pogut arribar i consolidar-se al primer equip. "Tot el que té s'ho ha guanyat al camp i als entrenaments. És un home de club, qualsevol entrenador que ha tingut parla bé d'ell. Estic molt content per aquesta renovació", ha exposat.

Per a Javi López, poder seguir a l'Espanyol, amb qui acabava contracte el 2018, l'apropa a un dels seus somnis, retirar-se al club blanc-i-blau, on va aterrar el 2006 procedent del Betis per unir-se a les categories inferiors. El proper somni que té, ha avançat, és "aixecar un títol, ho seria tot". "L'Espanyol m'ho ha donat tot a nivell professional, ni amb deu vides li podria tornar el que m'ha donat", ha comentat el defensa andalús, que ha agraït la confiança dipositada pel club en un dels moments més difícils de la seva estància al club blanc-i-blau. "Hi haurà gent a favor i en contra, jo només vull que quan jugui, canviar l’opinió amb cada partit que jugui. La millor ensenyança que m’ha donat la meva filla en un any i mig és aixecar-se després de caure", ha reivindicat.

Enguany només ha participat en 1.179 minuts en 15 partits, el que suposa un 43% dels minuts totals possibles. Són els registres més baixos per a Javi López des que el curs que el va veure consolidar-se al primer equip -el 2009-10, el posterior al del seu debut a Primera-, temporada on va participar en un 49% dels minuts. Des d'aleshores, mai havia baixat dels 28 partits per curs, un registre que aquest curs ja no podrà assolir.

Amb set cursos i mig al primer equip de l'Espanyol, Javi López és el blanc-i-blau amb més antiguitat. Un home de club que podria acabar la seva carrera en el club on la va començar. Això li permetria entrar en la selecta llista de 20 jugadors que més partits han disputat amb l'Espanyol a Primera. En suma 193, i és a només un de Julián Arcas (194) i dos de Juan Verdugo (195), que ocupen la 20ª i 19ª posició, respectivament. Apropar-se al cim, on hi ha Tamudo (340) sembla improbable, però no ho és que el seu nom quedi entre els deu periquitos amb més partits. Dani Solsona (234), que ocupa aquest lloc, és a 41 partits, una xifra que podria superar un cop hagi finalitzat el seu contracte i, probablement, la seva carrera. Això si, de blanc-i-blau. "Complir xifres històriques de partits en un club tant gran com l'Espanyol és un orgull enorme", sentencia.